VIDEO: Latvija - neizdevusies valsts? Uzņēmēju, zemessargu, kultūras cilvēku un citu iedzīvotāju pieredze, kas apgāž šo Kremļa pasaciņu
Latvija esot neizdevusies valsts, kas brūk – šādu dezinformāciju visai bieži nākas šķetināt medijiem un dažādām organizācijām, lai atspēkotu Krievijas un Baltkrievijas mēģinājumus radīt priekšstatu.
Viss te esot slikti, visi esot aizbraukuši, neko te neražo un dzīvojam tādā sapuvušā muļķu zemītē... internetā par Latviju šādu komentāru ir diezgan daudz, bet šoreiz nestāstīsim par to, kur tam visam aug kājas.
Tā vietā, lai kārtējo reizi pievērstos Kremļa vālodžu murgiem, projekta “Patiesība par meliem” ietvaros dosimies pie dažādiem nozaru pārstāvjiem, lai pamatoti kliedētu šādus vēstījumus un vaicāsim – kāpēc Latvija, viņuprāt, ir veiksmīga un izdevusies valsts.
Videomateriālā skatieties, ko par Latvijas veiksmēm saka mūziķe, medicīnas profesionāle, jauna uzņēmuma pārstāvis, pētnieks, zemessargs un kultūras jomas speciālists.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas " VIDEO: Latvija – neizdevusies valsts? Uzņēmēju, zemessargu, kultūras cilvēku un citu iedzīvotāj pieredze, kas apgāž šo Kremļa pasaciņu" saturu atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.