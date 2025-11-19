Būtiskas izmaiņas vilcienu kustības grafikā Skultes un Siguldas virzienā
No šī gada 21. novembra būtiski mainīsies "Vivi" vilcienu kustības grafiks Skultes un Siguldas virzienā.
Izmaiņas plānotas tā, lai saglabātu visus reisus, neskatoties uz to, ka Zemitānu stacijā sāksies jauns VAS “Latvijas dzelzceļš” veikto remontdarbu posms, kas būtiski ietekmēs sliežu pieejamību.
Vilcieni posmā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitānu staciju brauks ilgāk nekā līdz šim, atsevišķi Skultes virziena reisi kursēs tikai no vai līdz Zemitānu stacijai, kā arī pasažieriem Siguldas virzienā trīs reisos būs jāpārsēžas no viena vilciena uz citu. Šo darbu dēļ Rīgā piecas minūtes vēlāk pienāks arī divi vilcieni no Aizkraukles. "Vivi" aicina pasažierus rūpīgi iepazīties ar jauno kustības sarakstu, izvēloties sev ērtākos reisus.
Posmā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitānu staciju "Vivi" aicina pasažierus izvērtēt “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta piedāvātās iespējas. Tuvumā ir pietura “Tallinas iela” uz Aleksandra Čaka ielas 18., 23. un 35. trolejbusam, kas atrodas aptuveni 400 metru jeb sešu minūšu gājiena attālumā, savukārt 450 metru jeb sešu minūšu gājienā uz Pērnavas ielas ir pietura “Aleksandra Čaka iela”, no kuras kursē 3. un 6. autobuss, kā arī 13. trolejbuss. Aptuveni 550 metru jeb astoņu minūšu attālumā uz Krišjāņa Barona ielas atrodas 6. tramvaja pietura “Tērbatas iela”.
Izmaiņas Rīga–Valga maršrutā: pārsēšanās uz citu vilcienu un jauns maršruts no Rīgas līdz Zemitāniem
Vairums Siguldas virziena vilcienu uz/no Rīgas līdz Zemitāniem brauks trīs līdz septiņas minūtes ilgāk nekā ierasts. Vienlaikus vairākos reisos šajā posmā vilciens brauks pa jaunu maršrutu, turklāt braucot virzienā uz/no Rīgas Centrālo stacijas, vilciens Jāņavārtu stacijas teritorijā mainīs braukšanas virzienu. Šajos reisos ceļš starp abām pieturām aizņems aptuveni 30 minūtes.
Vilciens nr. 843, kas darba dienās plkst. 19.29 izbrauc no Siguldas uz Rīgu, no 21. novembra nekursēs piektdienās.
Trīs reisos maršrutā Zemitāni – Sigulda, Sigulda – Zemitāni un Valmiera – Zemitāni, pasažieriem Zemitānu stacijā būs jāpārsēžas citā vilcienā, lai dotos tālāk. Lai nokļūtu pieturā Zemitāni no Rīgas Centrālās stacijas, pasažieri tiek aicināti izmantot maršruta Rīga–Skulte elektrovilcienu. Zemitānu stacijā, lai turpinātu braucienu Siguldas virzienā, būs jāpārsēžas uz dīzeļvilcienu, kas aties no trešā ceļa. Savukārt, dodoties pretējā virzienā no Zemitānu stacijas uz Rīgas Centrālo staciju, pasažieriem būs jāpārsēžas uz Skultes virziena elektrovilcienu, kas aties no pirmā ceļa. Vilcienu kustības laiki ir savstarpēji saskaņoti, un pārsēšanās aizņems aptuveni sešas minūtes.
Pasažieriem ir jāiegādājas viena biļete, ja šo posmu izmanto kā daļu no maršruta Siguldas vai Valmieras virziena, un tā jāuzrāda konduktoram esošajā kārtībā.
Pasažieriem būs jāpārsēžas:
- no vilciena nr. 6110 Rīga (7.45) – Skulte (8.57) uz vilcienu nr. 830 Zemitāni (8.02) – Sigulda (9.07)
- no vilciena nr. 865 Valmiera (4.56) – Zemitāni (7.03) uz vilcienu nr. 6105 Skulte (6.07) – Rīga (7.20)
- no vilciena nr. 845 Sigulda (22.07) – Zemitāni (23.05) uz vilcienu nr. 6155 Skulte (22.09) – Rīga (23.22)
Izmaiņas Skultes virzienā: atsevišķi vilcieni kursēs tikai no vai līdz Zemitānu stacijai
Darba dienās atsevišķi vilcieni uz un no Vecāķiem, Carnikavu un Saulkrastiem, brauks tikai no vai līdz Zemitānu stacijai, nevis Rīgas Centrālajā stacijai.
Vilcieni no Rīgas uz Skulti tāpat kā līdz šim kursēs reizi stundā, taču no 21. novembra būs jauns kustības grafiks, jo posmu no Rīgas līdz Zemitāniem vilcieni veiks aptuveni trīs minūtes ilgāk nekā līdz šim.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.