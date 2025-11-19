Kūstošs sniegs uz ceļa.
Sabiedrība
Šodien 07:36
Daudzviet Latvijā autoceļi ir sniegoti un apledo
Autovadītāju ievērībai: šorīt daudzviet Latvijā, galvenokārt centrālajā daļā, Vidzemē un Kurzemē autoceļi sniegoti un apledo, strādā 68 ziemas tehnikas vienības
Šorīt uz plkst. 6.30 apledojums un sniegs daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus tīra un apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 68 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai;
- Vidzemes šoseja (A2) posmos no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei;
- Valmieras šoseja (A3) posmos no Murjāņiem līdz Stalbei un no Strenčiem līdz Valkai;
- Rīgas apvedceļš (Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Saulkalnei;
- Bauskas šoseja (A7) visā posmā;
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam;
- Ventspils šoseja (A10) posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij;
- valsts reģionālais autoceļš Tīnūži-Koknese (P80) no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ogres, Jelgavas, Bauskas, Ventspils, Talsu, Limbažu, Cēsu, Valkas un Alūksnes apkārtnē.
Aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.