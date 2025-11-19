Cilvēki un stāsti, kas iedvesmo - aizvadīta “Latvijas Lepnums” svinīgā ceremonija
Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, svinīgajā “Latvijas Lepnums” ceremonijā tika godināti cilvēki, kuru stāsti aizkustina un iedvesmo. Jau 22. reizi “Latvijas Lepnums” pulcēja cilvēkus, kuru pašaizliedzība un iedvesmojošā rīcība nav atstājusi līdzcilvēkus vienaldzīgus. Zelta ābeles balvas desmit kategorijās pasniedza gan balvu saņēmējiem nozīmīgi cilvēki, gan Latvijā atpazīstamas personības.
Svinīgo apbalvošanas ceremoniju ar uzrunu atklāja Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vakara gaitā ar laureātu stāstiem caur sirsnīgām sarunām klātesošos iepazīstināja ceremonijas vadītāji Arnis Krauze un Edijs Bošs. Par muzikālajiem priekšnesumiem rūpējās grupas “Latvian Voices” un “Kautkaili”, Valters Pūce un Dainis Tenis, Chris Noah, Aija Andrejeva, Marija Naumova, Renārs Kaupers, Jānis Lūsēns un RTU jauktais koris “Vivere”.
“Latvijas Lepnums” jau 22. reizi pulcēja cilvēkus, kuru labie darbi un pašaizliedzība iedvesmo un stiprina ticību cilvēcībai. Par šī gada ceremonijas galvenajiem varoņiem kļuva desmit kategoriju laureāti – cilvēki, kuru stāsti valsts svētku vakarā raisīja sirsnību un lepnumu. Katrs no viņiem ir unikāls, taču visus vieno labestība, vēlme palīdzēt un mīlestība pret Latviju.
No 223 iesniegtajiem pieteikumiem desmit goda balvas laureātus izvēlējās žūrija, kuras sastāvā šogad bija TV3 programmu direktore Elīna Jēkabsone, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa, “Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite, TV3 ētera personība un ilggadējais ceremonijas vadītājs Arnis Krauze, dramaturģe un Valmieras drāmas teātra direktore Evita Ašeradena, TV3 ētera personība Evelīna Strazdiņa, hokeja leģenda Sandis Ozoliņš, kā arī mūziķis un grupas “Instrumenti” dalībnieks Reinis Sējāns.
“Latvijas Lepnuma” balva 2025. gadā tika pasniegta desmit nominācijās:
• Nominācijā “Ģimene” balvu saņēma Vija un Oskars Nilles (Valmiera, Kocēnu pagasts) – Vija un Oskars ir vairāk nekā sieva un vīrs – viņi ir patvērums un sirdsmiers bērniem, kuri zaudējuši drošības sajūtu. Audžuģimene, kas pēc septiņu savu bērnu izaudzināšanas joprojām ar mīlestību un pacietību sniedz mājas tiem, kuriem tās visvairāk vajadzīgas. Katrs bērns viņu paspārnē kļūst par daļu no ģimenes un dzīves stāsta. Vija un Oskars ir paraugs tam, ka ģimeni veido nevis asins saites, bet mīlestība, rūpes un siltums. Vērtības, ko viņi nodod tālāk ar klusumu, sirdsdegsmi un patiesu cilvēcību. Balvu pasniedza dziedātājs Kaspars Markševics.
• Nominācijā “Novadnieks” balvu saņēma Arturs Kuzmins (Dienvidkurzemes novads, Durbe) – Arturs Kuzmins ir cilvēks, kurš ar sirdsdegsmi un neatlaidību mainījis daudzu jauniešu dzīves. 2016. gadā viņš kopā ar domubiedriem dibināja biedrību “Sporta klubs Durbe”, kas no dažiem novusa entuziastiem izauga par vietu, kur bērni un jaunieši gūst mērķtiecību, draugus un ticību sev. Sākot bez līdzekļiem, Arturs pats rūpējās par inventāru, veda bērnus uz sacensībām un kļuva viņiem par iedvesmas avotu. Šodien klubā trenējas vairāk nekā 30 dalībnieku, un gandrīz no katrām sacensībām mājās viņi atgriežas ar medaļām un lepnumu par paveikto. Balvu pasniedza Latvijas Novusa federācijas prezidents Ainārs Pēčs.
• Nominācijā “Vairāk nekā prasa pienākums” balvu saņēma Linda Mocebekere (Rīga) – Jau vairāk nekā desmit gadus Linda Mocebekere ar godu dienē Valsts policijā, taču viņas darbs cilvēku labā neapstājas līdz ar darba dienas beigām. Kopš 2014. gada viņa brīvprātīgi organizē labdarības akciju “Laimes eņģeļi”, sniedzot atbalstu pansionātiem, sociālās aprūpes centriem un slimnīcu pacientiem visā Latvijā. Lindas ideja, kas aizsākās kā ieraksts sociālajos tīklos, ātri pārauga plašā kustībā, apvienojot cilvēkus ar vēlmi dāvināt prieku un sirds siltumu. Viņa ar lielu rūpību noskaidro katra saņēmēja vēlmes – no mājās gatavotiem gardumiem līdz pat sen lolotiem sapņiem. Linda ir pierādījums tam, ka labestība un cilvēcība spēj apvienot visdažādākos cilvēkus. Balvu pasniedza mūziķis Dons.
• Nominācijā “Iedvesmotājs” balvu saņēma Gustavs Pētersīlis (Ulbroka) – Gustava dzīve apliecina, ka pat pēc vissmagākajiem pārbaudījumiem iespējams atrast spēku turpināt ceļu un iedvesmot citus. Jau no deviņu gadu vecuma viņš aizrāvās ar BMX riteņbraukšanu, sasniedzot ievērojamus panākumus – 2012. gadā viņš bija 24. labākais junioru braucējs Eiropā un uzvarēja Baltijas kausā. Tomēr 2013. gada kritiens trasē izraisīja smagu traumu, kā rezultātā Gustavs pārvietojas ratiņkrēslā un ikdienā ir atkarīgs no citu palīdzības. Neskatoties uz to, viņš atsāka mācības, apguva jaunas prasmes un šobrīd strādā loģistikas uzņēmumā, pierādot, ka apņēmība, neatlaidība un pozitīva attieksme ļauj būt pilnvērtīgam sabiedrības loceklim. Balvu pasniedza BMX treneris Jānis Lapsiņš.
• Nominācijā “Mecenāte” balvu saņēma Gita Ločmele Jones (Kādreiz Valmieras novads, tagad Anglija, Gērnsijas sala) – Gita, J. Endzelīna Kauguru pamatskolas absolvente, savu dzīvi veidojusi ar neatlaidību un mīlestību – Londonā atradusi darbu, nodibinājusi ģimeni un šobrīd audzina divus bērnus. Skolas laikā Gitu iedvesmoja kāda mecenāta balva par labām sekmēm, kas stiprināja pārliecību, ka bērni pelna atzinību arī par centību un rūpēm. Šī pieredze iedvesmoja Gitu kļūt par mecenāti – jau desmit gadus viņa ziedo savai skolai tūkstošiem eiro, lai bērni varētu apmeklēt muzejus, pasākumus un ceļot, kā arī saņemtu īpašo “Gitas balvu”, kas atzīst nevis izcilniekus, bet cītīgākos, radošākos un aktīvākos skolēnus. Pateicoties viņas atbalstam, šo prēmiju saņēmuši aptuveni 500 bērni. Balvu pasniedza “Gitas balvu” ieguvušie skolēni – Līga Ozola, Samanta Kristiāna Cielēna un Ģirts Lācis.
• Nominācijā “Skolotājs” balvu saņēma Līga un Ainārs Eidoni (Rīga) – Līga un Ainārs ir speciālās izglītības pedagogi, kuri savu profesionālo dzīvi veltījuši bērniem ar īpašām vajadzībām. Abi strādā Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā, kur ik dienu sniedz individuālu un sirsnīgu atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Līga ir logopēde, kura veido mācību materiālus, pielāgo saturu un izmanto digitālās tehnoloģijas, lai bērni varētu mācīties sev saprotamā un pieejamā veidā. Ainārs ir sporta pedagogs ar spēcīgu radošo pieeju, un kopš 2016. gada viņš darbojas arī kā sertificēts Dr. Klauns kustības dalībnieks. Līga un Ainārs ir dibinājuši biedrību “Blakus Tev”, kas organizē radošas, izglītojošas un attīstošas aktivitātes bērniem ar īpašām vajadzībām ārpus skolas. Tā ir kļuvusi par drošu vietu, kurā bērni var justies pieņemti un saprasti. Tā ir vieta arī vecākiem, kur viņi var saņemt sev nepieciešamo atbalstu. Balvu pasniedza mūziķe un grupas “Astro’n’out” vokāliste Māra Upmane-Holšteine.
• Nominācijā “Sirdsdarbs” balvu saņēma Regīna Grebežniece (Kauguri) – Regīna savos 70 gados aktīvi strādā un organizē kultūras dzīvi. Viņa ir trīs Eiropas deju senioru kolektīvu vadītāja, kā arī divus no šiem kolektīviem dibinājusi pati. Viņa organizē lielus koncertus, kuros piedalās daudzi seniori. Viņa strādā Gaismas internātpamatskolā (skola izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem) un bija viena no organizatorēm Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertam Vērmanes dārzā, kurā uzstājās bērni ar īpašām vajadzībām. Pateicoties Regīnai, seniori daudzās kultūras iestādēs un sociālajos namos izbauda viņas radītās dejas. Viņa organizē deju seminārus, kuros ir iespēja apgūt jaunas dejas un atrast domubiedrus. Ar savu aktivitāti un iesaisti Regīna senioru dzīvi Latvijā padara krāšņāku. Balvu pasniedza dziedātājs Sergejs Jēgers.
• Nominācijā “Glābējs” balvu saņēma Pēteris Delveris (Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts) – Pēteris strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viļānu postenī, kur ieņem vada komandiera vietnieka amatu. Viņš izceļas ar īpašu pašaizliedzību. 2024. gadā kādā ciematā dega saimniecības ēka – ugunsdzēsēji jau bija izbraukuši uz šo notikumu, taču Pēteris ieradās pirmais ar savu personīgo auto no mājām, neskatoties uz to, ka viņam bija brīvdiena. Tā paša gada pavasarī bija vēl viens gadījums, kad Pēteris glāba dzīvības, neskatoties uz to, ka bija atvaļinājumā. Kad 7 kilometru attālumā no viņa mājām aizdegās ēka, viņš ar savu mašīnu aizbrauca uz notikuma vietu un no degošās mājas, vēl pirms VUGD ierašanās, izglāba cilvēku. Par šo gadījumu viņš tika apbalvots ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmi. Balvu pasniedza mūziķis un grupas “Baltie Lāči” solists Andris Baltacis.
• Nominācija “Sargeņģelis” balvu saņēma Viesturs Morozs (Salaspils novads, Doles sala) – 2025. gada 1. maija rītā trīs Dārziņu apkaimes makšķernieki nonāca bīstamā situācijā, kad viņu laiva Daugavā apgāzās un divi no viņiem cīnījās par dzīvību ledainajos ūdeņos. No otrā krasta sadzirdējis izmisīgos saucienus, Viesturs nekavējoties steidzās palīgā, airējot cauri nemierīgajiem viļņiem un vienlaikus sazinoties ar atbildīgajiem dienestiem. Viesturam izdevās sasniegt vienu no makšķerniekiem – Igoru, kurš jau sāka zaudēt samaņu, un nogādāt viņu krastā, kur jau bija ieradusies Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Pateicoties Viestura ātrajai un pašaizliedzīgajai rīcībai, Igors izdzīvoja. Ikdienā Viesturs kā BMX treneris audzina jauno paaudzi, taču 1. maijā viņš izglāba cilvēka dzīvību. Balvu pasniedza uzņēmējs un hokeja leģenda Sandis Ozoliņš.
• Nominācija “Cilvēcība un drosme” balvu saņēma Rita Šteina (Jēkabpils) – Jēkabpiliete Rita kopš Krievijas pilna apjoma iebrukuma Ukrainā ir veltījusi savu enerģiju un sirdi, lai palīdzētu Ukrainas tautai. Jau kara pirmajā gadā viņa devās uz Ukrainu, lai klātienē saprastu karavīru un civiliedzīvotāju vajadzības. Kopā ar vīru Jāni viņa izveidojusi brīvprātīgo biedrību “Porcelāna droni”, kas apvieno cilvēkus no Latvijas, regulāri nogādājot frontē vitāli svarīgu palīdzību. Biedrības nosaukums radies simboliski – pirmie līdzekļi dronu iegādei tika savākti, izsolot Ritas mammas un vecmāmiņas porcelāna servīzes. Kopš tā laika notikušas vairāk nekā simt izsoles, par kuru ienākumiem iegādāti desmitiem dronu, katru rotājot ar ziedotāju vārdiem. Ritas un viņas komandas darbs sniedzas tālāk par mantisku palīdzību – viņa ir izveidojusi ciešas, personiskas saiknes ar Ukrainas karavīriem un kara skartajiem bērniem, kuriem katra dāvana un apciemojums nozīmē cerību un apziņu, ka pasaule viņus nav aizmirsusi. Balvu pasniedza TV3 žurnāliste un kara reportiere Ieva Vārna un operators Sergejs Medvedevs.