Sabiedrībā pazīstamas personas ierodas Rīgas pilī uz svinīgo pieņemšanu; 18.11.2025.

Uz svētku pieņemšanu Rīgas pilī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ieradās daudzi ielūgtie ...

Prominences eleganti mirdz Rīgas pilī. FOTO

Svētku pieņemšana Rīgas pilī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai notika īpaši svinīgā gaisotnē, eleganti tērptajiem viesiem pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ierodoties, ievērojot strikto dreskodu.

Kā jau pieņemts, šajā svinīgajā dienā Valsts prezidents uzņēma vairākus simtus ielūgto sabiedrībā pazīstamo personu.

Šajā fotogalerijā varat ievērtēt, kā viesi bija saposušies!

Edgars RinkēvičsRīgaRīgas pils18. novembris

