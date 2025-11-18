Svētku koncerts pie Brīvības pieminekļa
Runā Rīga
Vakar 22:33
Simtiem ļaužu bauda svētku koncertu pie Brīvības pieminekļa. FOTO
Cilvēku simti otrdienas vakarā sanākuši Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltītajā svētku koncertā pie Brīvības pieminekļa. Koncertā uzstājas mūziķi kopā ar saviem bērniem, tādējādi uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā. Koncerts šogad veltīts arī pieminekļa 90. gadu jubilejai.
Daudzi sanākušie ir pacilātā noskaņojumā, kustas un aplaudē līdzi dziedātājiem. Rokās cilvēkiem plīvo Latvijas karodziņi. Daži mazākie pasākuma apmeklētāji to vēro, sēžot pieaugušajiem uz pleciem. Daļa pasākuma teritorijas ir norobežota ar barjerām. Likumsargu suņi arī pārbaudīja tribīnes, novēroja aģentūra LETA.
Pasākumā uzstājās arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kam sekoja lāzeru, skaņas un gaismas priekšnesums.
Šodien tiek svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadiena. Latvijas Republika tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī plkst. 16 Otrajā pilsētas teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī.
Par godu šai dienai daudzviet jau notikuši vai vēl gaidāmi svētku pasākumi.