Rinkēvičs uzrunā tautu pie Brīvības pieminekļa: tēvzeme un brīvība ir jāsargā, nevis ar to jāspēlējas
Tēvzeme un brīvība ir jāsargā, nevis ar to jāspēlējas, savā uzrunā Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā pie Brīvības pieminekļa teica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
"Ja kaut kas nedarbojas, tas jālabo, nevis jāgrauj. Ja neklausāmies pretējā viedoklī, arī mūsu viedoklis zaudē nozīmi. Esot paštaisni, mēs pazaudēsim viens otru. Bet mēs cits citam esam vajadzīgi vairāk nekā jebkad," pauda prezidents.
Rinkēvičs norādīja, ka spēja vienoties labajam mums jau ir un, tāpat kā Latvijas dibinātājiem, mums visiem ir kopīgs mērķis - brīva un stipra Latvija. "Mēs nedrīkstam zaudēt mūsu Latviju, dzenoties pēc spilgtām maldugunīm. Mūsu brīvības gaisma nāk no rietumiem, nevis austrumiem, un cīņa par gaišu Latviju turpinās ik dienas," uzsvēra prezidents.
Rinkēvičs aicināja dāvāt labo Latvijai un viens otram, piebilsto, ka mums ir daudz labā un arī daudz spēka. "Mēs esam spēcīga tauta. Spēks ir spējā redzēt tālāk un spējā ieklausīties, spēks ir kopīgā ceļā un spēks ir šķietamā strupceļā atrast kopīgu taciņu ceļā uz lielo mērķi," viņš sacīja. Prezidents uzsvēra, ka mums ir kopīgs spēka avots - tā ir mūsu Latvija.
Prezidenta uzrunu klausījās vairāki simti cilvēku, kas sanākuši svētku koncertā pie Brīvības pieminekļa.
Šodien tiek svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadiena. Latvijas Republika tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī plkst. 16 Otrajā pilsētas teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī.
Par godu šai dienai daudzviet jau notikuši vai vēl gaidāmi svētku pasākumi.
