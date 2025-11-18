Cik iespaidīgi! Rīgas ielas izgaismo tradicionālais lāpu gājiens. FOTO

Tradicionālais lāpu gājiens Rīgā Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas vakarā; 18.11.2025.
Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas vakarā Rīgas ielas izgaismojis tradicionālais lāpu gājiens, kurā devušies vismaz daži tūkstoši cilvēku.
Cik iespaidīgi! Rīgas ielas izgaismo tradicionālais lāpu gājiens.
Gājiena dalībniekiem rokās ir ne tikai lāpas, bet arī ziedi un Latvijas karodziņi. Daļa cilvēku nes arī savus Latvijas karogus.
Lāpas tur gan pieaugušie, gan bērni. Cilvēki pie krūtīm piesprauduši Latvijas karoga krāsas lentītes, kā arī rotājušies latvju rakstu šallēm un cepurēm. Daudzi gājienu vēro arī no malas vai garāmejot.
Pirms gājiena pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojumā notika svētku koncerts, kurā piedalījās dziesminieks Uldis Kākulis un rokgrupa "Bezvējš". Arī šis pasākums bija plaši apmeklēts.
Svētku pasākumu un ikgadējo lāpu gājienu rīko Nacionālā apvienība. Lāpu gājiena tradīcija tika sākta 2003. gada 18. novembrī, un tas ir veltījums Latvijai, tās dibinātājiem un brīvības cīnītājiem.
Cilvēku simti sanākuši arī svētku koncertā pie Brīvības pieminekļa. Koncertā uzstājas mūziķi kopā ar saviem bērniem, tādējādi uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā. Koncerts šogad veltīts arī pieminekļa 90. gadu jubilejai.
Daudzi sanākušie ir pacilātā noskaņojumā, kustas un aplaudē līdzi dziedātājiem. Rokās cilvēkiem plīvo Latvijas karodziņi. Daži mazākie pasākuma apmeklētāji to vēro, sēžot pieaugušajiem uz pleciem.
Daļa pasākuma teritorijas ir norobežota ar barjerām. Likumsargu suņi arī pārbaudīja tribīnes, novēroja aģentūra LETA. Pasākumā gaidāma arī Valsts prezidenta uzruna, bet pēc tam lāzeru, skaņas un gaismas priekšnesums.