Ienaidnieku "dāvana" Latvijas valsts svētkos? Paralizēti daudzi interneta resursi visā pasaulē, arī Latvijā
Globālās "Cloudflare" sistēmas traucējumu dēļ šobrīd ir ierobežota piekļuve dažādiem interneta resursiem.
Kā informēja Latvijas Televīzija, ierobežota piekļuve arī "replay.lsm.lv" un portālam "www.lsm.lv".
Traucēta arī sociālā medija "X", "inbox.lv", "delfi.lv", "riga-airport.com", "autoosta.lv" un citu interneta resursu darbība.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv" atzina, ka otrdien interneta infrastruktūras uzņēmums "Cloudflare" piedzīvo globālus darbības traucējumus, kas ietekmējis arī vairāku resursu darbību Latvijā.
Tomēr "Cert.lv" uzsver, ka tas nekādā veidā nav mērķēts uzbrukums tieši Latvijai. Traucējumi ir globāli un to rašanās un ietekme vēl tiek skaidrota "Cloudflare" pusē.
"Cert.lv" novēro, ka resursu darbība šobrīd pakāpeniski tiek atjaunota.
Otrdien neilgi pēc plkst. 13.30 traucējumu monitoringa vietne "Downdetector" ziņoja par tūkstošiem problēmu.
""Cloudflare" ir informēts par šo lietu, kas potenciāli ietekmē daudzus klientus, un veic tās izmeklēšanu," paziņoja tīmekļa infrastruktūras uzņēmums.
Traucējumi radušies arī vietņu "Spotify" un "ChatGPT" darbībā, nav piekļuves vairāku ukraiņu mediju, arī "Ukrainska pravda" un "Hromadske", kā arī Rīgā bāzētā krievu medija "Novaja gazeta Jevropa" vietnēm.
Par pieslēguma problēmām ziņo lietotāji ASV, Austrālijā, Ēģiptē, Indijā, Turcijā un Vācijā.
Jau pēc pirmo ziņu parādīšanās par darbības traucējumiem "Cloudflare" pavēstīja, ka klientu vietnes darbību atsāk, tomēr var sastapties ar problēmām.