Divu avāriju dēļ ierobežota satiksme uz Vidzemes šosejas.

Divu avāriju dēļ otrdien ierobežota satiksme uz Vidzemes šosejas, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi".

Ceļu satiksmes negadījuma dēļ pilnībā bloķēta viena braukšanas josla uz Vidzemes šosejas Cēsu novada Līgatnes pagastā. Satiksme tiek organizēta pa vienu joslu.

Savukārt vien aptuveni kilometru tālāk citā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītas četras vieglās automašīnas.

Iedzīvotājus aicina izmantot citus posma apbraukšanas maršrutus.

