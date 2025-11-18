Ceturtdien parakstīs memorandu par birokrātijas mazināšanas pasākumu veicināšanu
Valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīvas (VIKI) inovāciju forumā ceturtdien, 20. novembrī, plkst. 11 parakstīs memorandu par birokrātijas mazināšanas pasākumu veicināšanu, informēja AS "Sadales tīkls".
Forums notiks "Sadales tīkla" telpās, Šmerļa ielā, Rīgā.
Forumu atklās Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Pēc tam "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons uzsvērs valsts kapitālsabiedrību nozīmi kopējā tautsaimniecībā un atgādinās VIKI būtiskākos darbības virzienus.
Memorandu par birokrātijas mazināšanas pasākumu veicināšanu parakstīs Jansons un Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītājs Jānis Endziņš.
Forumā ar prezentāciju "VIKI attīstība un izaugsme" klātesošos uzrunās mobilo sakaru operatora SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) prezidents Juris Binde, bet VIKI darba grupu rezultātus un turpmākos soļus iezīmēs "Sadales tīkla" inovāciju vadības direktors Tomass Liepnieks. Foruma viesus uzrunās arī Valsts kancelejas (VK) Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne.
Tāpat forumā, apzinoties ģeopolitisko situāciju, par stratēģisko komunikāciju un noturību pret hibrīddraudiem runās NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, savukārt par augstāko izglītību mākslīgā intelekta laikmetā reflektēs izglītības eksperts Jānis Grēviņš.
Pēc uzrunām notiks paneļdiskusija "Valsts kapitāls - inovāciju dzinējspēks vai stabilitātes garants?", kurā piedalīsies finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste, Gasūne, LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis un Konkurences padomes (KP) vadītāja Ieva Šmite.
VIKI dibināta 2018. gadā un pašlaik apvieno vairāk nekā 30 valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības un ārējos sadarbības partnerus ar mērķi veicināt inovāciju kultūru gan valsts, gan privātajos uzņēmumos, tādējādi sekmējot ilgtspējīgu un konkurētspējīgu tautsaimniecību Latvijā. Katru gadu iniciatīvas koordinēšana tiek nodota kādam no dalībniekiem, un "Sadales tīkls" ir uzņēmies VIKI vadību 2025. gadā.
Jau ziņots, ka "Sadales tīkla" apgrozījums pagājušajā gadā bija 371,812 miljoni eiro, bet peļņa - 28,256 miljoni eiro.
"Sadales tīkls" ir valstij piederošā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.