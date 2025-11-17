Cilvēku sirdis aizkustina sadursmē cietusi pūcīte
Daudzu cilvēku sirdis aizkustinājis Latvijas savvaļas putnu patversmes "Drauga Spārns" jaunākais iemītnieks - meža pūcīte, kas nonāca patversmē smagā stāvoklī.
"Diemžēl viņa pie mums, "Drauga Spārnā", nonāca ļoti sliktā stāvoklī. Pēc sadursmes pūcei ir nopietni acu bojājumi: kreisā acs bija pietūkusi un cieši aizvērta, ar izteiktu zilumu, savukārt labajā acī redzams asins izplūdums," vietnē "Facebook" norāda biedrības pārstāvji.
"Tagad pūcīte ir drošībā, saņem nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu. Mūsu komanda darīs visu, lai palīdzētu viņai atveseļoties un atgriezties dzīvot savvaļā," piebilst biedrība. ""Drauga Spārna" ikdiena ir ļoti noslogota gan fiziski, gan emocionāli, bet esam ļoti priecīgi, ka varam būt daļa no tā, lai palīdzētu mūsu spārnotajiem draugiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi!"
Notikušais nav atstājis vienaldzīgos un daudzi pauž pateicību biedrībai par tās darbu, kā arī izsaka cerību, ka pūcīte izķepurosies. "Lai pūcītei ātra atveseļošanās – paldies jums par rūpēm un darbu, ko darāt," norāda Anna. "Glābiet pucīti! Jūs esiet vienīgi un labākie," pauž Patrīcija. Bet Anda novēl biedrībai spēku un izturību, un pūcītei un pārējiem cietušajiem putniem - veiksmīgu atlabšanu!
Biedrībai iespējams ziedot uz sekojošu kontu:
Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība “DRAUGA SPĀRNS”
Reģ. Nr. 40008193885
Konta Nr. LV07PARX0016203270001