Cilvēku sirdis aizkustina sadursmē cietusi pūcīte
foto: Ekrānuzņēmums
Latvijas savvaļas putnu patversmē "Drauga Spārns" nonākusi pūcīte.
Sabiedrība

Cilvēku sirdis aizkustina sadursmē cietusi pūcīte

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Daudzu cilvēku sirdis aizkustinājis Latvijas savvaļas putnu patversmes "Drauga Spārns" jaunākais iemītnieks - meža pūcīte, kas nonāca patversmē smagā stāvoklī.

Cilvēku sirdis aizkustina sadursmē cietusi pūcīte...

"Diemžēl viņa pie mums, "Drauga Spārnā", nonāca ļoti sliktā stāvoklī. Pēc sadursmes pūcei ir nopietni acu bojājumi: kreisā acs bija pietūkusi un cieši aizvērta, ar izteiktu zilumu, savukārt labajā acī redzams asins izplūdums," vietnē "Facebook" norāda biedrības pārstāvji.

foto: Ekrānuzņēmums
Latvijas savvaļas putnu patversmē "Drauga Spārns" nonākusi pūcīte.
Latvijas savvaļas putnu patversmē "Drauga Spārns" nonākusi pūcīte.



"Tagad pūcīte ir drošībā, saņem nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu. Mūsu komanda darīs visu, lai palīdzētu viņai atveseļoties un atgriezties dzīvot savvaļā," piebilst biedrība. ""Drauga Spārna" ikdiena ir ļoti noslogota gan fiziski, gan emocionāli, bet esam ļoti priecīgi, ka varam būt daļa no tā, lai palīdzētu mūsu spārnotajiem draugiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi!"

Notikušais nav atstājis vienaldzīgos un daudzi pauž pateicību biedrībai par tās darbu, kā arī izsaka cerību, ka pūcīte izķepurosies. "Lai pūcītei ātra atveseļošanās – paldies jums par rūpēm un darbu, ko darāt," norāda Anna. "Glābiet pucīti! Jūs esiet vienīgi un labākie," pauž Patrīcija. Bet Anda novēl biedrībai spēku un izturību, un pūcītei un pārējiem cietušajiem putniem - veiksmīgu atlabšanu!

Biedrībai iespējams ziedot uz sekojošu kontu:

 Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība “DRAUGA SPĀRNS”

Reģ. Nr. 40008193885

Konta Nr. LV07PARX0016203270001

Tēmas

FacebookVidzemePūreLatvijas daba

Citi šobrīd lasa