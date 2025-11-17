Vērienīgākais sporta notikums pasaulē nevienā no Āfrikas valstīm līdz šim vēl nav noticis.
Sabiedrība
Šodien 20:17
Pirmo reizi uz vasaras olimpisko spēļu rīkošanu varētu pretendēt kāda Āfrikas valsts
Uz 2036. vai 2040. gada vasaras olimpisko spēļu un paralimpisko spēļu rīkošanu plāno kandidēt Dienvidāfrika.
Vērienīgākais sporta notikums pasaulē nevienā no Āfrikas valstīm līdz šim vēl nav noticis. 2010. gadā Dienvidāfrika kļuva par pirmo šī kontinenta valsti, kurā noticis Pasaules kausa finālturnīrs futbolā. Savulaik uz 2004. gada olimpisko spēļu rīkošanu pretendēja Keiptauna, bet 1997. gadā notikušajā balsojumā priekšroka tika dota Atēnām.
2028. gada vasaras olimpiskās spēles notiks Losandželosā, ASV, bet četrus gadus vēlāk sportisti pulcēsies Brisbenā, Austrālijā. Kādu no nākamajām olimpiskajām spēlēm varētu rīkot arī Vācija.