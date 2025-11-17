Latvijā ierodas "F-16" iznīcinātāji un Beļģijas aizsardzības ministrs. FOTO

Latvijā ierodas "F-16" iznīcinātāji un Beļģijas aizsardzības ministrs
Pirmdien, 17. novembrī, Latvijā ieradās Beļģijas Karalistes aizsardzības ministrs Teo Frankens un Beļģijas Gaisa spēku iznīcinātāji “F-16”.
Frankens ar Latvijas aizsardzības ministru Andri Sprūdu pārrunāja reģionālās drošības situāciju, turpmāko atbalstu Ukrainai, kā arī abu valstu aizsardzības industrijas sadarbības iespējas. Vizītes ietvaros Beļģijas aizsardzības ministrs tikās arī ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu, Gaisa spēku vadību, Autonomu sistēmu kompetences centra un Latvijas aizsardzības industrijas pārstāvjiem.
"Latviju un Beļģiju vieno ciešas ilgtermiņa attiecības, un augstu vērtēju Beļģijas ieguldījumu reģiona drošībā, rotācijas kārtībā nodrošinot patrulēšanu Baltijas gaisa telpā. Šodien pārrunājām iespējas attīstīt mūsu sadarbību aizsardzības jomā, tostarp bezpilota lidaparātu spējas stiprināšanā," pēc tikšanās uzsvēra aizsardzības ministrs Sprūds.
Tikmēr Beļģijas Gaisa spēku iznīcinātāji “F-16” rīt, 18. novembrī, ja lidojumam būs labvēlīgi laikapstākļi, piedalīsies Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltītajā Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parādē.
Beļģija bija pirmā valsts, kura 2004. gadā, Baltijas valstīm kļūstot par NATO dalībvalstīm, ar četriem F-16 iznīcinātājiem nodrošināja patrulēšanu Baltijas valstu gaisa telpā. Tāpat veiksmīga sadarbība izveidojusies starp Latvijas un Beļģijas Jūras spēkiem, kas regulāri piedalās dažādās Baltijas reģiona militārajās mācībās.
Savukārt šogad Beļģija pievienojās Latvijas un Apvienotās Karalistes vadītajai starptautiskajai Dronu koalīcijai Ukrainas atbalstam. Dronu koalīcijā ietilpst 20 dalībvalstis, kuras ir parakstījušas nodomu vēstuli – Latvija, Apvienotā Karaliste, Austrālija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Igaunija, Itālija, Jaunzēlande, Kanāda, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Turcija, Ukraina, Vācija un Zviedrija.