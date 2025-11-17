FOTO un VIDEO: ļaudis parāda skatus ar pirmo sniegu Latvijā
Latvijas iedzīvotāji dalījušies ar fotogrāfijām, kurās redzams pirmais sniegs. Apskati arī tu!
Jau vēstīts, ka pirmdiena Latvijā joprojām būs drēgna un daudzviet gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - lietus un slapjš sniegs. Atsevišķos posmos uz ceļiem gaidāms apledojums.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, jūras piekrastē vējš pūtīs mēreni no rietumiem, ziemeļrietumiem un pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0, +5 grādu robežās, bet vietām jūras piekrastē gaiss iesils līdz +7 grādiem.
Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaiss iesils līdz +2, +3 grādiem.