Ogres novadā Latvijas dzimšanas dienu svinēs ar koncertiem, skrējienu un uguņošanu
Svinot Latvijas dzimšanas dienu, Ogres novads aicina ikvienu iedzīvotāju un viesi piedzīvot īpašu valsts svētku dienu, kas vienos dažādos pagastos un pilsētās.
No rīta Ikšķiles centrā pulcēsies karoga nesēji, dziedātāji un ģimenes ar bērniem, dienas vidū tradicionālais skrējiens piepildīs Rembati ar enerģiju, bet pēcpusdienā un vakarā Latvijai veltīti koncerti izskanēs Suntažos, Krapē un Ogrē. Svētku kulminācijā — tiešraide uz lielajiem ekrāniem un spoža uguņošana, kas izgaismos debesis virs novada.
Valsts svētku pasākums ES SAVAI LATVIJAI Ikšķilē – plkst. 11.00 Ikšķiles Centra laukumā. Aicinām ikvienu uz īpašu svētku dienu, kurā kopā godināsim mūsu Latviju! Mūs vienos karoga skrējiens, sadziedāšanās ar “Tīnūžu šķībo kori” un radošās darbnīcas.
Tradicionālais skrējiens “Rembates aplis 2025” – reģistrēšanās no plkst. 10.00 līdz 11.45, starts plkst. 12.00. Vairāk informācijas un nolikums pieejams Ogres novada sporta centra mājaslapā un Facebook lapā Rembates pagasta pārvalde un kultūra. Sīkāka informācija pa tālruni: 29472366 (Agita), 29452177 (Madara).
Valsts svētku koncerts ar Žoržu Siksnu Suntažos – plkst. 15.00 Suntažu kultūras namā. Koncertā skanēs iemīļotākās latviešu estrādes dziesmas – tās, kas vieno, iedvesmo un raisa lepnumu par savu zemi. Ieeja brīva.
Grupas “Dārgoļi” Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts Krapē – plkst.16.00 Krapes Tautas namā. Ieeja bez maksas.
Valsts svētku koncerts Ogrē – plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centrā. Koncertā piedalīsies Zane Dombrovska, Mārcis Maņjakovs un pianists Džulians (Jānis Zvirgzdiņš), grupa JŌRA un TAD “Ogre”. Visi bezmaksas ielūgumi ir izņemti!
!!! Plkst. 18.00 tiešraidē no Ogres novada Kultūras centra VALSTS SVĒTKU KONCERTS tiks translēts uz lielajiem ekrāniem Ogrē, Ikšķilē un Lielvārdē. Tāpat tiešraide būs skatāma Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā.
Pēc koncerta, plkst. 20.00, no Ogres novada domes ēkas debesis izgaismosies krāšņā svētku uguņošanā.