Sniegotā atzīšanās Daugavpilī.
Sabiedrība
Šodien 14:25
Pirmais sniegs Daugavpilī kļūst par atzīšanās "platformu": video soctīklos ātri izraisa plašu rezonansi
Daugavpilī pirmais sniegs kļuvis par romantiskas atzīšanās skatuvi: vīrietis izstaigāja sniegā uzrakstu "Vita, es tevi mīlu". Video ātri nonāca sociālajos tīklos un ļoti iepatikās lietotājiem.
Daugavpilī pirmais sniegs atnesa ne tikai ziemas noskaņu, bet arī sirsnīgu stāstu. Uz sniegotās laukuma iedzīvotāji ievēroja vīrieti, kurš sniegā izstaigāja atzīšanos: "Vita, es tevi mīlu". Video ātri izplatījās sociālajos tīklos un izraisīja daudz siltu komentāru.
Jautri, ka tajā pašā vietā kāds iepriekš bija atstājis daudz mazāk romantisku uzrakstu: "Rihards lohs". Lietotāji tūlīt pasmējās, ka, šķiet, Rihaards izrādījies lieks kādā mīlas trīsstūrī.
Vietējie iedzīvotāji aktīvi komentēja notikumu: vieni slavēja sniegā izveidotās atzīšanās autora drosmi, citi atzīmēja, ka mūsdienās ne katrs uzdrošinās tik atklāti runāt par savām jūtām.
Visuzmanīgākie nespēja atturēties no jociņiem par iespējamo sodu par tik pamanāmu žestu krievu valodā.