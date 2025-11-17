Rīkos piketu saistībā ar norisēm Siguldas novada domē
Ceturtdien, 20. novembrī, Siguldā plānots pikets saistībā ar norisēm domē, informēja piketa organizētāji.
Pikets pieteikts "ar mērķi protestēt pret varaskāri un politiskajām intrigām Siguldas novada domē, lemjot par domes priekšsēdētāju".
Viena no piketa organizatorēm ir Agnese Petrovska, kura šogad startēja Siguldas pašvaldības vēlēšanās no "Siguldas novada partijas". Šo partiju pārstāv nesen no amata gāztais mērs Jānis Vimba.
Petrovska apgalvoja, ka piketu organizē "aktīvu iedzīvotāju kopums", savukārt viņa palīdz organizēšanas procesā.
Pikets notiks Siguldas pagasta Kultūras nama, Zinātnes ielā 7, no plkst. 14 līdz 17. Šajā dienā plkst. 15 sāksies domes sēde par jaunā mēra ievēlēšanu. Siguldas novada domes deputāti 13. novembrī nobalsoja par mēra Vimbas atbrīvošanu no amata.
Iesniegumu par neuzticības izteikšanu un Vimbas atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata parakstīja septiņi Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotā saraksta deputāti - Līga Sausiņa, Ivo Alksnis, Mārtiņš Zīverts, Ance Kaimiņa, Ivo Bernats, Maija Pūce un Jānis Strautmanis, kā arī četri Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotā saraksta deputāti - Linards Kumskis, kas ir domes priekšsēdētāja vietnieks, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Zane Berdinska.
Savukārt par Vimbas atbrīvošanu nobalsoja 12 šo pieprasījumu iesniegušie deputāti, kā arī domes priekšsēdētāja Stupele. Pret nobalsoja pieci deputāti, bet viens deputāts atturējās.
Domes sēdē deputāti Vimbam pārmeta iedzīvotāju pausto neapmierinātību ar Vimbas darbu, iekavētiem ielu remontiem un iepirkumiem, nesadarbošanos ar kolēģiem.
Vimba savā uzruna domes deputātiem uzsvēra, ka neviena no PR kampaņām līdz šim nav tikusi veidota tikai viņam. Tieši otrādi - viņš esot aicinājis savus vietniekus un arī domes deputātus piedalīties publiskos pasākumos visa novadā. Video materiāli ir tapuši, lai atspoguļotu notikumus novadā, informētu sabiedrību un vairotu novada popularitāti tūristu vidū.
Vimba esot ticies un atbildējis novada iedzīvotājiem, biedrībām, padomēm un visiem, kas ir izteikuši šādu vēlmi gan klātienē, gan atbildot uz e-pastiem un telefona zvaniem, nedalot, vai tas ir vai nav izdevīgi politiskajiem reitingiem.
Viņš esot bijis iesaistīts visos lielākajos ar novada attīstību saistītajos jautājumos - gan darba grupās, gan individuāli ar pašvaldības darbiniekiem, apgalvoja priekšsēdētājs.
Viņš uzskata, ka ir ieturējis konstruktīvu, cieņpilnu, uz risinājumu vērstu komunikāciju gan ar Siguldas novada pašvaldības darbiniekiem, gan iedzīvotājiem, gan sadarbības partneriem. "Uzskatu, ka pieprasījums par manu atkāpšanos ir nepamatots," sacīja Vimba.