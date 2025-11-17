Vidzemē, Latgalē un vietām Kurzemē autoceļi sniegoti un apledo
Pirmdienas rītā Vidzemē, Latgalē un vietām Kurzemē autoceļi ir sniegoti un apledo, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Braukšana ir apgrūtināta gan pa valsts galvenajiem, gan reģionālajiem autoceļiem.
Slidenos ceļa posmus apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 42 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Tostarp apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas posmā no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, Liepājas šosejas posmā no Skrundas līdz Kalvenei, kā arī Ventspils šosejas posmā no Ugāles līdz Ventspilij.
Tāpat arī autoceļa Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posmā no Jēkabpils līdz Terehovai, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), uz Daugavpils apvedceļa un Rēzeknes apvedceļa.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Gulbenes, Balvu, Madonas, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Daugavpils, Jēkabpils, Ventspils un Kuldīgas apkārtnē.
"Latvijas valsts ceļi" atgādina, ka no 1. decembra līdz 1. martam automobiļu un autobusu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu "kalns un sniegpārsliņa".