Pirmdiena būs vēsa un daudzviet gaidāmi nokrišņi
Pirmdiena Latvijā joprojām būs drēgna un daudzviet gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
No rīta vietām ir izveidojusies migla ar redzamību zem 1000 metriem, kas saglabāsies arī priekšpusdienā, informē sinoptiķi.
Dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - lietus un slapjš sniegs. Atsevišķos posmos uz ceļiem gaidāms apledojums.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, jūras piekrastē vējš pūtīs mēreni no rietumiem, ziemeļrietumiem un pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0, +5 grādu robežās, bet vietām jūras piekrastē gaiss iesils līdz +7 grādiem.
Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaiss iesils līdz +2, +3 grādiem.