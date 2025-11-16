Sergejs Soboļevs (foto: Valsts policija)
112
Šodien 20:40
Meklē Sergeju Soboļevu, kuru pēdējo reizi redzēja 10. novembrī Tvaika ielā. Vīrietim amputēta roka
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1979. gadā dzimušo Sergeju Soboļevu, kurš pēdējo reizi redzēts šī gada 10. novembra rītā Rīgā, Tvaika ielā.
Sergejs Soboļevs (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 175 cm, gaišas krāsas, īsi mati. Vīrietis bija ģērbies gaiši brūnas krāsas ādas jakā, melnas krāsas džinsa biksēs, melnas krāsas cepurē. Vīrietim ir amputēta labā roka.
Valsts policija aicina aplūkot Sergeja fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!