Pirmdien vietām veidosies līdz 5 cm bieza sniega sega
Pirmdiena Latvijā joprojām būs drēgna un daudzviet gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī debesis būs lielākoties mākoņainas. Nakts pirmajā pusē lietus un slapjš sniegs pamatā gaidāms dažviet valsts ziemeļaustrumos, bet nakts vidū Latvijas dienvidaustrumus sāks šķērsot plašāka sniega mākoņu zona un vietām veidosies trīs līdz piecus centimetrus bieza sniega sega. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs -2, +2 grādu robežās. Nakts otrajā pusē vietām rietumos veidosies migla.
Galvaspilsētā nakts iesāksies ar daļēji mākoņainu laiku, debesis pakāpeniski arvien vairāk aizklās mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs ap nulli.
Dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - lietus un slapjš sniegs. Atsevišķos posmos uz ceļiem gaidāms apledojums.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, jūras piekrastē vējš pūtīs mēreni no rietumiem, ziemeļrietumiem un pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0, +5 grādu robežās, bet vietām jūras piekrastē gaiss iesils līdz +7 grādiem.
Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaiss iesils līdz +2, +3 grādiem.