“Budžets tiek slēpts līdz pēdējam brīdim” - opozīcija norāda uz valsts budžeta datu nepieejamību
Valsts budžeta izstrāde nav gana caurspīdīga, un tajā iekļautajiem datiem ir ierobežota piekļuve, uzskata opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti, kuri sagatavojuši pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašeradenam (JV) par valsts budžeta izstrādes caurspīdīgumu un datu pieejamību.
Deputāti norāda, ka budžeta projekts Saeimai tiek iesniegts tikai 15. oktobrī, kas liedz agrīnu iesaisti un var pārkāpt tiesiskuma principu.
Deputāti norāda, ka Satversme un labas likumdošanas princips prasa caurspīdīgu un godīgu procesu. Saeimai jābūt iespējai iepazīties ar budžeta datiem agrīnā stadijā, nevis tikai pēc iesniegšanas, norāda deputāti.
Tāpat opozicionāri norāda, ka nepieciešama tiešsaistes piekļuve Valsts kases datiem par fiskālo stāvokli, parādu un izdevumiem. Deputāti uzskata, ka budžeta paskaidrojumos jāintegrē detalizēta informācija, jāievieš uz rezultātu vērsta plānošana.
AS deputāti pieprasa skaidrojumu par plāniem nodrošināt caurspīdīgumu, sabiedrības informēšanu, kā arī par valsts parāda pārfinansēšanu.
Paredzēts, ka šo AS deputātu sagatavoto pieprasījumu Saeimas Pieprasījumu komisija skatīs trešdien, 19. novembrī, plkst. 12.