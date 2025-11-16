Saeimas deputāti septembrī kompensācijās saņēmuši teju 26 000 eiro
Saeimas deputāti septembrī kompensācijās kopumā saņēmuši 25 738 eiro, visvairāk kompensāciju izmantojuši Valdis Maslovskis (ZZS), Ilze Indriksone (NA) un Līga Kļaviņa (ZZS), liecina publiski pieejamā informācija.
Dzīvokļu īres kompensācijām deputātiem izmaksāti kopumā 15 498,20 eiro, bet transporta izdevumiem - 10 240,52 eiro.
Maslovskis kopumā kompensācijās septembrī saņēmis 1 018,54 eiro, Indriksone saņēmusi 992,31 eiro, bet Kļaviņa 943,94 eiro. Viktorija Pleškāne ("Stabilitātei") kompensācijās saņēmusi 932,73 eiro, bet Ramona Petraviča (LPV) kompensācijās saņēmusi 919,39 eiro.
Vislielākās īres kompensācijas septembrī saņēmis Saeimas deputāts Uldis Augulis (ZZS) - 900 eiro, Ligita Gintere (ZZS) - 840 eiro, kā arī Līga Kozlovska (ZZS) - 800 eiro.
Savukārt lielākās transporta izdevumu kompensācijas septembrī izmaksātas deputātam Artūram Butānam (NA), kurš septembrī saņēmis 807 eiro lielu kompensāciju, Viesturam Zariņam (JV), kuram izmaksāti 700 eiro, kā arī Indriksonei, kurai transporta izdevumu kompensācijā izmaksāti 656 eiro.
Deputāti var saņemt vienotu telpu īres un transporta izdevumu kompensāciju, tostarp par sabiedriskā transporta izmantošanu. Kompensācijas "griestus" (maksimālo iespējamo apmēru) nosaka, pamatojoties uz deputāta norādīto deklarēto dzīvesvietu, un Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus piešķirtā kompensācijas limita jeb normas robežās. Ne visi deputāti izmanto iespēju saņemt kompensācijas. Piemēram, augustā no visiem 100 deputātiem 58 deputāti šajā mēnesī nav saņēmuši nekādas kompensācijas.
Deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas pieļaujamie apmēri tiek rēķināti, aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēram piemērojot attiecīgus koeficientus, kas noteikti likumā - Saeimas kārtības rullī.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputāta pilnvaras. Kompensāciju sistēma ir izveidota, lai Saeimā ievēlēto deputātu dzīvesvieta neietekmētu viņu iespējas veikt deputāta pienākumus. Piemēram, tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, nebūtu nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar rīdziniekiem.