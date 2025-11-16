Aizvadīta iestudējuma “Viss par Ievu” pirmizrāde – stāsts par mākslu un ambīcijām
FOTO: Nacionālajā teātrī spoži nosvinēta “Viss par Ievu” pirmizrāde
Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvojis režisores Ināras Sluckas iestudējums "Viss par Ievu", kas tapis pēc amerikāņu aktrises un rakstnieces Mērijas Orras darba motīviem.
Iestudējuma sižeta centrā ir aktrise Margo Kreina, kura gūst panākumus, līdz viņas dzīvē ienāk jaunā un šķietami nevainīgā Īva Heringtone - aktrises talanta pielūdzēja, kas kļūst par viņas palīdzi, taču drīz atklājas citas viņas sejas.
Slucka norāda, ka izrāde "Viss par Ievu" ir par māksliniekiem, paaudžu nomaiņu un sabiedrību kopumā. Viņasprāt, sabiedrība dzīvo jaunības kulta laikmetā, kur karjera bieži kļūst par mērķi pati par sevi.
"Esmu teātrī pavadījusi daudzus gadus un redzu, cik grūti gan jaunajiem, gan pieredzējušajiem cilvēkiem ir noturēties darba tirgū. Tas vairs nav tikai teātris - tas ir stāsts par visām profesijām," pauž režisore.
Radošajā komandā strādā režisore Slucka, scenogrāfe Marija Ulmane, kostīmu māksliniece Madara Botmane, komponists Edgars Mākens un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš.
Lomas iestudējumā atveido Maija Doveika, Evija Krūze, Madara Reijere, Agate Marija Bukša, Daiga Gaismiņa, Daiga Kažociņa, Normunds Laizāns, Egons Dombrovskis, Mārtiņš Brūveris, Kaspars Aniņš, Inta Tirole, Elza Rūta Jordāne un Romāns Bargais.