Svētdiena gaidāma mākoņaina un drēgna visā Latvijā
foto: LETA
Svētdien – mākoņi, slapjš sniegs un neliels apledojums uz ceļiem.
Sabiedrība

Svētdiena gaidāma mākoņaina un drēgna visā Latvijā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Svētdiena Latvijā gaidāma mākoņaina un drēgna, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā debesis Latvijā pārsvarā klās mākoņi, tomēr vietām starp tiem izsprauksies arī saules stari. Vietām, pārsvarā valsts ziemeļrietumu rajonos, gaidāmi īslaicīgi nokrišņi - lietus vai slapjš sniegs. Atsevišķos posmos uz ceļiem turpinās veidoties neliels apledojums.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +2, +7 grādi, bet austrumu rajonos gaiss iesils tikai līdz 0, +2 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas rīta stundās piekrastē vēl saglabāsies brāzmains.

Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, tomēr ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš. Gaisa temperatūra nebūs augstāka par +2, +3 grādiem.
 

