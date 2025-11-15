Valmierā notiks seminārs par piekļūstamības principu ieviešanu kultūras vidē
Valmierā 25. novembrī un 26. novembrī notiks seminārs par piekļūstamības principu ieviešanu kultūras vidē, ziņo Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.
Cilvēki ar invaliditāti un funkcionēšanas ierobežojumiem Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropas Savienībā, saskaras ar barjerām, kas kavē aktīvu piedalīšanos ikdienas dzīvē un darbā, kā arī pilnvērtīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, atzīmē KM.
KM uzsver, ka informācijas piekļūstamība un vides pieejamība ir būtiska ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, personām ar īslaicīgiem pārvietošanās un redzes traucējumiem, kā arī vecākiem ar maziem bērniem.
Semināru atklās kultūras ministres ārštata padomniece sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Paula Zvejniece un Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Toms Upners. Pasākumā ar savu pieredzi piekļūstamības nodrošināšanā dalīsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības programmu kuratore Elza Ēķe, festivāla "Homo Novus" piekļūstamības koordinatore Diāna Ponaskova, kora "Balsis" vadītājs un projekta "Balsis zīmju valodā" īstenotājs Ints Teterovskis un Latvijas Leļļu teātra izpilddirektore Lolita Grāvīte.
Dienas otrajā pusē plānota pasākuma dalībnieku līdzdalība "Polska bez Barier" darbnīcās Valmieras muzejā un Valmieras teātrī, piedaloties praktiskā piekļūstamības novērtēšanā. Darbnīcu mērķis ir noteikt labās prakses un veicamos uzlabojumus, lai iestādes būtu pilnvērtīgi pieejamas visiem apmeklētājiem. Dalībnieki saņems izvērtējuma kontrolsarakstu, lai ar tā palīdzību pēc darbnīcā apgūtā piemēra spētu patstāvīgi izvērtēt arī savas organizācijas piekļūstamību.
Semināra turpinājumā tā dalībnieki varēs nelielās grupās piedalīties Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento", Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, "pieklustamiba.lv", "uzvediba.lv" ekspertu, kā arī iekļaujošas kultūras veicinātājas, mākslas terapeites un dizaineres Lības Bērziņas vadītajās konsultācijās, diskutējot un sniedzot ierosinājumus par vēsturisko ēku piekļūstamību, digitālo, fizisko, satura un psihosociālo piekļūstamību un sadarbības veidošanu ar mērķa grupu kopienām un māksliniekiem ar invaliditāti.
Seminārs 25. novembrī notiks Valmieras muzejā, savukārt 26. novembrī - Valmieras Integrētajā bibliotēkā.