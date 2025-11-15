Edmunds Teirumnieks: vajadzētu palielināt atalgojumu tiesnešu palīgiem un sekretāriem
Opozīcijā esošās Nacionālās apvienības (NA) deputāts Edmunds Teirumnieks iesniedzis priekšlikumu valsts budžeta otrajam lasījumam, aicinot 2026. gadā palielināt atalgojumu tiesnešu palīgiem un sekretāriem.
Teirumnieks rosina 1,2 miljonus eiro šim mērķim rast no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Jau vēstīts, ka Saeima, skatot budžeta likumu pirmajā lasījumā, līdzās konceptuāli atbalstīja speciālās pensijas likumprojektu tiesnešiem un prokuroriem.
Likums izstrādāts, jo plānots mainīt līdzšinējo izdienas pensiju sistēmu, to vairs neattiecinot uz tiesnešiem un prokuroriem. Lai nostiprinātu tiesnešu un prokuroru neatkarību, nodrošinot tiesības uz atbilstošu materiālo nodrošinājumu pēc amata atstāšanas, jaunais likums noteiks speciālās pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību tiesnešiem un prokuroriem.
Izmaiņas neskars jau esošos izdienas pensijas saņēmējus. Pilnā apmērā tas attieksies uz tām amatpersonām, kuras darbu tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā sāks no 2027. gada 1. janvāra un kuras šajos amatos būs nostrādājušas mazāk par 15 gadiem, kā arī uz tām personām, kuras vēl tiks ieceltas tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā.
Lai saņemtu speciālo pensiju, personai būs jāsasniedz 25 gadu darba stāžs, no kuriem pēdējie desmit gadi nostrādāti tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā, kā arī tā ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums.
Tāpat speciālo pensiju varēs saņemt persona, ja tā no amata atbrīvota veselības dēļ un ja tai ir vismaz 25 gadu stāžs, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā. Patlaban izdienas pensijā tiesneši var doties 65 gadu, bet prokurori 50 gadu vecumā, ja izdienas stāžs sasniedz 20 gadus, no kuriem desmit gadi nostrādāti atbilstošajā amatā.
Kā vēstīts, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamā gada valsts budžeta projekta otrajam, galīgajam lasījumam kopumā saņēmusi vairāk nekā 450 priekšlikumu.