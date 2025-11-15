VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atjaunojis mākoņdatošanas pakalpojumu
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) ir atjaunojis mākoņdatošanas pakalpojumu klientiem, kuriem pakalpojumi bija traucēti vai nepieejami.
LVRTC ir veicis virtualizācijas klastera bojāto iekārtu nomaiņu, pilnībā atjaunojot tā darbību, teikts uzņēmuma paziņojumā.
Pēc LVRTC vēstītā, atsevišķi klienti turpina darbu pie resursu un sistēmu darbības pārbaudes.
Pakalpojuma nepieejamību 13. novembrī izraisīja vienlaicīgs vairāku virtualizācijas klastera iekārtu bojājums, kā rezultātā klasteris darbojas samazinātā režīmā un ir ietekmēti un nepieejami atsevišķiem klientiem sniegtie pakalpojumi, tostarp var būt nepieejamas vai lēndarbīgas atsevišķas interneta vietnes.
Tikmēr informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" iepriekš informēja, ka patlaban nav pazīmju, ka LVRTC sniegto mākoņdatošanas pakalpojumu darbības traucējumi būtu saistīti ar kiberuzbrukumu.
LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC pārvalda arī valstij piederošās mobilo sakaru operatora "Latvijas mobilais telefons" daļas.