Šlesers partijas kongresā: "Esmu gatavs veidot valdību - ja ZZS negrasās gāzt šo varu, tad viņiem jāuzņemas atbildība!"
15. novembrī pulksten 12 Rīgā, "Atta" centrā, notika partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) kongress, kur tās līderis Ainārs Šlesers uzrunāja partijas biedrus. Klātienē bija ieradies arī Jauns.lv.
"Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers uzrunāja partijas biedrus, skaļi komentējot nesenās aktualitātes par Stambulas konvenciju, kā arī ZZS un Nacionālās apvienības (NA) balsojumus. Viņš pauda gatavību veidot valdību, piebilstot, ka, ja ZZS negrasās gāzt šo varu, tad viņiem būs jāuzņemas atbildība! Viņš norādīja, ka ir nepieciešams beidzot pārņemt varu no "Jaunās Vienotības" (JV) un atbalstīja Alvja Hermaņa "bezpartiju" ideju.
Šlesers aicināja ZZS, NA un AS izdarīt pareizās izvēles un sadarboties ar LPV.
Šlesers paziņoja, ka netaisās strādāt ar partijām "Stabilitātei!" un "Suverēnā vara", jo tās, viņaprāt, šobrīd šķeļ Latvijas sabiedrību.
Politiķis aicināja konservatīvo partiju vēlētājus kritiskāk attiekties pret savām atbalstītajām partijām un nebalsot par tām, redzot, ka partijas neatbalsta tās vērtības savā darbībā.
"Izaicinājums ir mests!" uzrunas beigās teica Šlesers, atkārtoti paziņojot, ka ir gatavs kandidēt uz premjera amatu.
Nākamās parlamenta vēlēšanas viņš ieskicē kā "referendumu par mūsu valsts vērtībām".
Jauns.lv novēroja arī to, ka klātienē ieradies Mairis Briedis, kurš Rīgas domē iekļuva ar "Stabilitātei!", bet augustā frakciju pameta.
LPV pārstāve Līga Krapāne iepriekš informēja, ka kongresā plānots pārrunāt Latvijas politikas aktualitātes un gaidāmās 15. Saeimas vēlēšanas 2026. gada rudenī.
Kongresā nav plānots vēlēt jaunu valdi, bet notiks izmaiņas partijas Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas sastāvā.
Kongresa mērķis ir atskatīties uz partijas paveikto līdz šim un gatavoties startam Saeimas vēlēšanās nākamajā gadā, atzīmēja Krapāne.