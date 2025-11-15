Birokrātijas mazināšana: zināms, cik amata vietas ministrijās nākamgad plāno likvidēt
Finanšu ministrijas valdībā iesniegusi informāciju par to, cik liels vietu skaits ministrijās tiks samazināts valsts pamatfunkciju īstenošanai.
Nākamgad ministrijās valsts pamatfunkciju īstenošanai amata vietu skaits tiks samazināts par 1147, izriet no Finanšu ministrijas valdībā iesniegtās informācijas.
FM norāda, ka Valsts kancelejā tiks likvidētas 13 amata vietas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā - septiņas, Aizsardzības ministrijas resorā - 12, Ekonomikas ministrijas resorā - 42, bet Finanšu ministrijas resorā - 455 amata vietas.
Tikmēr Iekšlietu ministrijas resorā likvidēs 325 amata vietas, Izglītības un zinātnes ministrijas resorā - 35, Zemkopības ministrijas resorā - 100, Satiksmes ministrijas resorā - četras, Tieslietu ministrijas resorā - 22, Kultūras ministrijas resorā - 129, bet Satversmes tiesā - četras amata vietas.
Šajos aprēķinos nav pedagogu amata vietas un amata vietas, kas tiek pārdalītas starp resoriem.
Tādi dati norādīti nākamā gada valsts budžeta paskaidrojumos. Valdība šo informāciju plāno pieņemt zināšanai.