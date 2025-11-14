Sabiedrība

Aptauja: partiju reitingā līderos "Latvija pirmajā vietā", Nacionālā apvienība piedzīvo vislielāko kritumu

Partiju popularitātes reitingā oktobrī līderos izvirzījusies Saeimas opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), bet lielāko kritumu piedzīvojusi Nacionālā apvienība (NA), liecina SKDS pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma veiktā aptauja.

LPV reitings audzis no 8,9% jūlijā līdz 9,5% oktobrī. Savukārt NA reitings piedzīvojis vislielāko kritumu - ja jūlijā par to balsot gatavi bija 9,7% iedzīvotāju, tad tagad - 6,4% aptaujāto.

Otrajā pozīcijā reitingā ierindojas "Jaunā vienotība" (JV), un to atbalstītu 9,3% respondentu, iepretim 7% jūlijā. Par partiju "Progresīvie" (P) būtu gatavi balsot 6,8% respondentu, kas ir kritums salīdzinājumā ar jūliju, kad par to balsot gatavi bija 8% aptaujāto. "Apvienoto sarakstu" (AS) atbalstītu 6,5% respondentu, kamēr jūlijā šai partijai atbalstu pauda 6,3%.

Par Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) balsot gatavi būtu 5,8% respondentu, kas ir mazāk nekā jūlijā, kad atbalstu šai partijai apstiprināja 6,6% iedzīvotāju. "Suverēno varu" (SV) atbalstītu 4,4% aptaujāto. Salīdzinoši jūlijā šo partiju atbalstīja 5,4%. Par partiju "Stabilitātei!" (S) balsot gatavi būtu 3,6% aptaujāto, bet "Saskaņa" iegūtu 2% atbalstu. Pārējām partijām atbalsts ir zem 2%.

No respondentiem 22,2% pauduši, ka nezina, par ko balsotu, bet 16,2% teikuši, ka Saeimas vēlēšanās nepiedalītos.

Ja tagad notiktu Saeimas vēlēšanas un iedzīvotāji rīkotos tā, kā solījuši aptaujā, tad 5% barjeru pārvarētu un Saeimā iekļūtu astoņas partijas - JV, LPV, P, NA, AS, ZZS, SV un S.

Aptaujā piedalījušies 1815 respondenti. Tā veikta laikā no 25. oktobra līdz 4. novembrim.

