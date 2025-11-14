TV seja Ansis Bogustovs māca skolēniem ģeogrāfiju
Rīgas 13. vidusskolā par godu Lāčplēša dienai, 11. novembrī, pie skolas ieejas atklāja gaismas instalāciju un atklāšanas pasākumā piedalījās, kā novēroja jauns.lv, arī TV24 raidījumu vadītājs Ansis Bogustovs.
Kā uzzināja jauns.lv, tad jau kopš oktobra TV24 raidījumu personība Ansis Bogustovs ir arī Rīgas 13. vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs. Pēc svinīgā atklāšanas pasākuma skolas audzēkņi ar saviem vecākiem un viesiem devās uz Rīgas pili, lai pie pils mūra iedegtu svecītes un godinātu valsts brīvības cīnītājus.
Jau ziņots, ka Innas Burovas vadītajā Rīgas 13. vidusskolā mācību gada sākumā trūka triju priekšmetu skolotāju. Augustā no darba šajā skolā aizgāja kopumā 14 pedagogi, tajā skaitā arī divi direktora vietnieki.
Pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sniegtās informācijas, galvenie iemesli, kādēļ skolotāji pameta darbu, esot pienākušais pensijas vecums, nepietiekamās latviešu valodas zināšanas un darba pieņemšana citā skolā, pirms tam strādājot vairākās izglītības iestādēs, tostarp arī Rīgas 13.vidusskolā.