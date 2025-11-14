Policijas meklētais vīrietis (foto: Valsts policija)
Šodien 17:33
Policija meklē šo vīrieti: viņu tur aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu meklē attēlos un video redzamo vīrieti.
Likumsargi aicina aplūkot attēlus un video un atsaukties ikvienu, kurš atpazīst tajos redzamo personu! Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086333, 27892080 vai rakstot uz e-pastu: atis.cakarnis@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.