Līdz 4. decembrim Mārupē var pieteikties elektrotehnikas un lielgabarīta atkritumu nodošanai
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina privātmāju iedzīvotājus, daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus un pašvaldības iestādes Mārupes pilsētā un pagastā līdz 4. decembra plkst. 17.00 pieteikt nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu bezmaksas nodošanu.
Savākšana notiks no mājsaimniecībām un pašvaldības iestādēm 10., 11. un 12. decembrī. Pieteikumi jāiesniedz līdz 4. decembra plkst. 17.00: aizpildot anketu ej.uz/lielgabarītaakcija12, zvanot 8717 vai rakstot uz marupe@ecobaltiavide.lv. Piesakoties norādiet atkritumu veidu, aptuveno daudzumu un precīzu savākšanas adresi.
Jau 10. decembrī no plkst. 7.00 jānodrošina brīva piekļuve, atkritumus novietojot pie konteineriem. Savākšana turpināsies visas trīs dienas.
Tiks pieņemti:
- sadzīves elektroierīces (ledusskapji, TV, datori, monitori, plītis, putekļsūcēji u.c.) — ierīcēm jābūt neizjauktām ar visām detaļām;
- lielgabarīts — priekšmeti, kas izmēru dēļ neietilpst tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.);
- sadzīves bīstamie atkritumi (baterijas, akumulatori, viens komplekts vieglās automašīnas riepu bez diskiem, spuldzes u.c.).
Elektroierīču un lielgabarīta izvešanas laikā citu veidu atkritumi netiks savākti, piemēram, sadzīves atkritumi un būvgruži (podi, vannas, palodzes, durvis, logi u.c. būvniecībā radušies ražošanas atkritumi).
Mārupes novadā bezmaksas lielgabarīta un nolietotās elektrotehnikas nodošana pie dzīvesvietas notiek četras reizes gadā. Ikdienā SIA “Eco Baltia vide” kopā ar SIA “Latvijas Zaļais punkts” piedāvā pieteikt uzkrāto elektroiekārtu izvešanu no mājām (apjoms virs 40 kg).
