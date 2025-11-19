Metāla detektors.
Kas jāzina iedzīvotājiem un viesiem par metāla detektoru izmantošana Mārupes novadā
Ik gadu dažādās Latvijas vietās notiek pasākumi un individuālas aktivitātes, kuru laikā ar metāla detektoru palīdzību tiek meklēta apslēpta manta vai vēsturiski priekšmeti, atgādina Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP).
Šī aizraušanās daudziem šķiet vilinoša, tomēr tā pakļauta konkrētam tiesiskam regulējumam, jo īpaši gadījumos, kad darbības notiek kultūrvēsturiski nozīmīgās vietās.
Likuma prasības:
- Metāla detektoru atļauts lietot tikai ar zemes īpašnieka vai valdītāja piekrišanu, pat ja konkrētā teritorija nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis (Civillikuma 953. pants; likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 21. un 23. pants).
- Latvijas Republikā aizliegta detektoru izmantošana kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu izpētē bez NKMP atļaujas.
- Atradumu ar iespējamu vēsturisku, zinātnisku vai kultūras nozīmi gadījumā NKMP jāinformē ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc to atrašanas (Likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. pants).
Kāpēc tas būtiski? Mārupes novadā, īpaši Cenu tīreļa purvā un apkārtnē, saglabājušās nozīmīgas 1. Pasaules kara liecības — kauju vietas un nocietinājumu sistēmas, kas ietilpst Latvijas valsts kultūras mantojumā.
Nelikumīga rakšana vai detektoru izmantošana šajās vietās var:
- neatgriezeniski iznīcināt kultūrvēsturiskās liecības;
- kavēt zinātnisko izpēti un vēstures fakta fiksēšanu;
- apdraudēt drošību, jo joprojām iespējami sprādzienbīstami priekšmeti vai kritušo karavīru mirstīgās atliekas.
Rīkojieties atbildīgi. Pirms jebkādas meklēšanas ar metāla detektoru:
- saņemiet zemes īpašnieka vai valdītāja atļauju;
- pārbaudiet, vai teritorija neietilpst kultūras pieminekļa vai tā aizsardzības zonas robežās;
- kultūrvēsturiski nozīmīgās vietās saskaņojiet darbības ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi;
- par iespējami vērtīgiem atradumiem nekavējoties ziņojiet NKMP;
- atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu, nekavējoties zvaniet Valsts policijai (110).
Noderīgi kontakti:
- Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde: www.nkmp.gov.lv
- Brāļu kapu komiteja (ja atrastas kritušo karavīru mirstīgās atliekas): www.bkkomiteja.lv
- Valsts policija (sprādzienbīstami priekšmeti): 110.