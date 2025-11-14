Garajās svētku brīvdienās iespēja izzināt Ķekavu
Gaidāmajās garajās valsts svētku brīvdienas radusies lieliska iespēja doties izzināt Ķekavu aizraujošajā spēlē “Rudens ekspedīcija Ķekavā 2025”.
Spēles laikā dalībniekiem ir iespēja iepazīt nozīmīgas un interesantas vietas Ķekavā – daudzas no tām ir vēsturiski nozīmīgas, ziņo Ķekavas novada dome. Papildus vietu iepazīšanai dalībnieki gūs arī jaunas zināšanas par novada vēsturi, kultūras mantojumu un apkārtējo vidi, jo pie katra objekta būs pieejama īsa informatīva anotācija vai norādes uz avotiem, kuros izlasīt vairāk.
Galvenais spēles uzdevums: pēc dotajām norādēm atrast un apmeklēt visus 12 punktus, atbildēt uz kontroljautājumiem un, kad viss paveikts, jāsaliek puzli, lai iegūtu atslēgas vārdu. Norādes būs saprotamas jebkura vecuma dalībniekiem, tās iespējams saņemt gan drukātā veidā, gan digitāli, un punktu secību var izvēlēties brīvi. Kontroljautājumi pārbaudīs uzmanību un palīdzēs pamanīt detaļas uz vietas, bet puzle, kas sakrājas pakāpeniski, kalpos kā ceļvedis līdz atslēgas vārdam.
Iegūto atslēgas vārdu sūti līdz 20. novembrim uz e-pastu: zane.sprukta@kekava.lv. Vēstulē norādi arī komandas nosaukumu vai dalībnieka vārdu un uzvārdu, kā arī saziņai nepieciešamo telefona numuru, lai vajadzības gadījumā organizatori varētu ar tevi sazināties.
21. novembrī visi pareizo atbilžu iesūtītāji piedalīsies balvu izlozē, kurā varēs laimēt gardumus no atbalstītājiem – Ķekava Foods un Spilva. Izloze notiks organizatoru klātbūtnē, un rezultāti tiks publicēti Ķekavas novada sporta mājaslapā un sociālajos tīklos; uzvarētāji ar balvu saņemšanas kārtību tiks informēti personīgi.
Plašāka informācija par spēli un plāns atrodams mājaslapā. Tur pieejami arī starta materiāli, biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi drošai pārvietošanai, lai dalība būtu ērta gan individuāliem spēlētājiem, gan ģimenēm ar bērniem.