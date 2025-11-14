Apsūdzētā savu vainu atzina pilnībā un liecināja, ka piesavināto naudu viņa nospēlēja azartspēlēs internetā.
Sabiedrība
Šodien 13:27
Divu miljonu zādzība nav iemesls, lai būtu jāsēž cietumā: negodprātīgai gramatvedei piemērota probācijas uzraudzība
Ekonomisko lietu tiesa (ELT) piemērojusi 8 gadu probācijas uzraudzību kādai negodprātīgai grāmatvedei, kas četru gadu garumā no vairākiem uzņēmumiem nozaga vairāk nekā divus miljonus eiro.
Tiesvedības gaitā cietušie un apsūdzētā noslēdza izlīgumu, vienojoties par cietušajiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību. Apsūdzētā savu vainu atzina pilnībā un liecināja, ka piesavināto naudu viņa nospēlēja azartspēlēs internetā.
Atbilstoši apsūdzībai sieviete, būdama grāmatvede sešos privātā sektora uzņēmumos, laika periodā no 2019. gada līdz 2023. gadam no šo uzņēmumu bankas kontiem prettiesiski pārskaitīja sev vairāk nekā divus miljonus eiro. Daļu naudas viņa ieskaitīja savos privātajos bankas kontos, daļu pārskaitīja, izmantojot vairākus citus viņas rīcībā esošos bankas kontus, tādā veidā mēģinot slēpt naudas līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.