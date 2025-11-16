Izraēlas vēstniece Latvijā darba vizītē apmeklē Valmieras novadu
Otrdien, 11. novembrī, Valmieras novadu darba vizītē apmeklēja Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Sandra Simoviča.
Vēstnieci Valmieras novada pašvaldībā uzņēma domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums. Šī bija jau otra vēstnieces oficiālā vizīte Valmieras novadā – pirmā notika pirms gada, kad pašvaldība iepazīstināja ar aktualitātēm izglītībā, kultūrā, sportā un uzņēmējdarbībā. Toreiz sarunās īpaša uzmanība tika pievērsta Valmieras Industriālā parka izveidei un investoru piesaistes iniciatīvām, kas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības attīstības virzieniem.
Šīs vizītes laikā vēstniece tika plašāk informēta par pašvaldības stratēģisko mērķi – veidot Valmieras novadu kā dzīvei un uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi. Pašvaldība to īsteno, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu izglītību visos vecuma posmos, paplašinot dzīvojamā fonda pieejamību, veicinot sporta un veselību veicinošas aktivitātes, attīstot kultūras piedāvājumu un iedzīvotāju aktīvu iesaisti amatiermākslas kolektīvos. Lai Valmieras novads būtu konkurētspējīgs un nodrošinātu visas šīs iespējas iedzīvotājiem, aktīvi tiek atbalstīta uzņēmējdarbības vides attīstība. Tas veicinājis jauniešu piesaisti dzīvei novadā un to, ka Valmiera šobrīd ir populārākā remigrantu izvēle Vidzemē, kas atgriežas uz dzīvi Latvijā. Vizītes laikā pārrunātas arī sociālās jomas aktualitātes un civilās aizsardzības jautājumi.
Vizītes laikā vēstniece tikās ar Valmieras Baptistu draudzes mācītāju Ilvaru Ieviņu un draudzes priekšnieci Ilzi Eglāju. Vēstniece apmeklēja arī atjaunoto Valmieras teātra ēku un Vidzemes Augstskolu.