Valsts svētku dienā Rīgā tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi; sabiedriskais transports - bez maksas
18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, Rīgā notiks vairāki svētku pasākumi, kuru laikā tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi, kas var ietekmēt sabiedriskā transporta kustību. Šajā dienā sabiedriskajā transportā braucieni nebūs jāreģistrē. Bez maksas varēs izmantot arī “Rīgas satiksmes” apsaimniekotās autostāvvietas ielu malās.
Svētku dienā pilsētas centrā gaidāma intensīvāka cilvēku plūsma, tādēļ vairākos maršrutos kursēs lielākas ietilpības transportlīdzekļi. No plkst. 17.00 līdz plkst. 24.00 tiks organizēti arī papildu reisi atsevišķos maršrutos.
Papildu reisi paredzēti:
• autobusiem: 3., 11., 12., 18., 23., 24., 25., 37., 41., 50., 51., 52. un 53. maršrutā;
• tramvajiem: 1., 5., 7., 10. un 11. maršrutā;
• trolejbusiem: 4., 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. maršrutā.
Izmaiņas un iespējamie traucējumi
No plkst. 13.30 11. novembra krastmalā notiks Nacionālo bruņoto spēku militārā parāde.
Kājnieku maršruts: 11. novembra krastmala – Strēlnieku laukums – Kaļķu iela – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela – Sporta iela – Skanstes iela.
Militārās tehnikas maršruts: 11. novembra krastmala – Ģenerāļa Radziņa krastmala līdz Salu tiltam.
Satiksmi regulēs un atsevišķos posmos slēgs Valsts policija. Sabiedriskā transporta maršrutos, kas šķērso minētās ielas, iespējamas novirzes no kustības grafika.
22. autobusa maršruts
Parādes laikā, kad būs slēgta 11. novembra krastmala un Akmens tilts, 22. autobusi virzienā uz Lidostu “Rīga” kursēs pa apvedceļu no pieturas “13. janvāra iela”, kur veiks apgriešanos un tālāk bez apstāšanās brauks pa 13. janvāra ielu, Emīlijas Benjamiņas ielu, Lāčplēša ielu, Salu tiltu, Mūkusalas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu un Uzvaras bulvāri. Uzvaras bulvārī autobusi apstāsies pēc krustojuma ar Valguma ielu (pietura “Nacionālā bibliotēka”), un tālāk kursēs pa ierasto maršrutu.
Aicinām pasažierus savlaicīgi doties uz lidostu, jo 18. novembrī satiksme būs apgrūtināta visā pilsētā.
22. autobusa apvedceļa shēma:
12. autobusa maršruts
No plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 12. autobuss kursēs pa apvedceļu un ceļā pavadīs ilgāku laiku, bet pieturvietas netiks izlaistas.
Lāpu gājiens
Plkst. 18.00 sāksies Lāpu gājiens, kura maršruts: Kārļa Ulmaņa piemineklis – Raiņa bulvāris – Krišjāņa Barona iela – Aspazijas bulvāris – Z. A. Meierovica bulvāris – Krišjāņa Valdemāra iela – Raiņa bulvāris.
Aptuvenais gājiena ilgums – divas stundas. Gājiena laikā satiksmi regulēs un atsevišķos posmos slēgs Valsts policija, tāpēc iespējami sabiedriskā transporta kavējumi un novirzes no ierastajiem maršrutiem.
“Rīgas satiksmes” mobilajā lietotnē varat reālajā laikā sekot līdzi sabiedriskā transporta kustībai un atrašanās vietai. Aicinām pasažierus plānot braucienus savlaicīgi un ņemt vērā iespējamos satiksmes ierobežojumus.
Autostāvvietas
Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas ielu malās, kuras apkalpo “Rīgas satiksme”, otrdien, 18. novembrī, varēs izmantot bez maksas. Par apakšzemes stāvvietu K. Valdemāra ielā 5A apmaksa jāveic atbilstoši spēkā esošiem tarifiem.
Klientu apkalpošanas centri
Valsts svētku dienā klientu centrs TC "Origo" 2. stāvā strādā no plkst.10.00 līdz 18.00 un klientu centrs IC "Akropole Alfa" būs atvērts no plkst.10.00 līdz plkst.21.00. Pārējie klientu centri 18. novembrī slēgti.