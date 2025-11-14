Zagļi Griškānos ielaužas privātmājā un aiznes 10 tūkstošus eiro un dārglietas
Aizvadītajā nedēļā, 5. novembrī, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas, operatīvi reaģējot uz saņemto informāciju par zādzību no privātmājas Rēzeknes novada Griškānu pagastā, aizturēja trīs vīriešus. Personām izdevās nozagt ievērojamu naudas summu un dārglietas. Aizturētie tiek turēti aizdomās par zādzību sēriju no privātmājām Latgales reģionā. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2025. gada 5. novembra vakarā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju, ka Rēzeknes novada Griškānu pagastā kādā privātmājā ir notikusi zādzība ar iekļūšanu. Zināms, ka zagļiem, uzlaužot istabas logu, izdevās iekļūt privātmājā un pastrādāt zādzību. Noziedznieki nozaga ievērojamu naudas summu – 10 000 eiro un dārglietas uz kopējo summu 1 350 eiro. Kopējais zaudējums sastāda 11 350 eiro.
Veicot plašus meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonām operatīvi aizturēja iespējamās vainīgās personas, kuras pārvietojās ar automašīnu Augšdaugavas novadā. Likumsargi uz aizdomu pamata aizturēja 1980., 1986. un 1994. gadā dzimušus vīriešus.
Izmeklēšanas darbā atbalstu sniedza arī amatpersonas no Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas un Ziemeļlatgales iecirkņa. Daļu no nozagtajām mantām un skaidro naudu likumsargiem ir izvedies atrast.
Likumsargi vērsās tiesā ar lūgumu piemērot aizturētajām personām drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. Tiesa piemēroja divām aizturētajām personām drošības līdzekli – apcietinājumu. Jāmin, ka personas tiek turētas aizdomās par zādzību sēriju no privātmājām Latgales reģionā.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu pret aizturētajām personām ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.