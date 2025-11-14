Dainis Īvāns: protesti pierāda, ka Latvijas sabiedrība ir gatava aizstāvēt demokrātiju
Pēdējā laikā vērojamā cilvēku aktivitāte un reakcija uz iekšpolitiskajiem notikumiem ir pierādījusi, ka demokrātija Latvijas sabiedrībai joprojām ir svēta, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" atzina Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns.
Komentējot savu dalību Doma laukumā notikušajā protesta akcijā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, Īvāns pauda, ka šis pasākums notika īstajā laikā un spēja pozitīvi iedvesmot ļoti lielu sabiedrības daļu.
Īvāns vairākkārt pauda prieku, ka sabiedrība joprojām ir spējīga īstajā laikā saliedēties un aizstāvēt savas tiesības un demokrātiju.
Vienlaikus viņš brīdināja, ka daudzviet Eiropā un visā pasaulē tiek novēroti nopietni uzbrukumi demokrātijai, tāpēc ir uzmanīgi jāseko līdzi notiekošajam, tajā skaitā politiķu rīcībai un izteikumiem, nodomiem, un pārliecinoši jāreaģē uz tiem.
"Mums ir jābūt ļoti modriem, jo var pienākt viens brīdis, kad būs par vēlu. Man liekas, gruzīnu tautai jau ir par vēlu, viņi nokavēja to brīdi. Mums tas nav par vēlu, bet mums ir jābūt ļoti koncencentrētiem," pauda Īvāns.