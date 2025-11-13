Novadu ziņas
Šodien 20:19
Būvdarbu laikā Daugavpilī tiks ieviestas izmaiņas vairāku pilsētas autobusu reisu kustībā
Sakarā ar būvdarbiem Jaunbūves apkaimē no 19. novembra tiks ieviestas izmaiņas vairāku Daugavpils pilsētas autobusu maršrutos, tostarp tiks mainīts kustības ceļš un pārcelta pieturvieta “Jelgavas iela”. SIA “Daugavpils satiksme” aicina pasažierus sekot līdzi jaunajai kustības shēmai un izmantot informācijas tālruni.
SIA “Daugavpils satiksme” informē, ka sakarā ar būvdarbiem Jaunbūves apkaimē no 19. novembra plkst. 9.00 līdz būvdarbu beigām maršrutu Nr. 10, Nr. 10A, Nr. 22 un Nr. 23 autobusiem nebūs iespējams kursēt pa Jelgavas ielu posmā no 18. novembra ielas līdz Lielā Dārza ielai.
Minētajā laika posmā pilsētas sabiedriskā transporta kustībā tiks ieviestas šādas izmaiņas:
- maršruta Nr. 10 autobusi pēc ierastās kustības shēmas kursēs līdz pieturai “Ventspils iela”, tālāk pa 18. novembra ielu, Dobeles ielu, Lielo Dārza ielu, Jelgavas ielu un turpinās kustību pa ierasto maršrutu. Atpakaļ līdzīgi;
- maršruta Nr. 10A autobusi darba dienu reisā plkst. 5.41 no Ruģeļiem pēc ierastās kustības shēmas kursēs līdz pieturai “Lielā Dārza iela”, tālāk pa Lielo Dārza ielu, Dobeles ielu, 18. novembra ielu un turpinās kustību pa ierasto maršrutu;
- maršruta Nr. 22 autobusi no Autoostas pēc ierastās kustības shēmas kursēs līdz pieturai “Ventspils iela”, tālāk pa 18. novembra ielu, Dobeles ielu, Lielo Dārza ielu, Jelgavas ielu un turpinās kustību pa ierasto maršrutu. Atpakaļ līdzīgi;
- maršruta Nr. 22 autobusi no Ruģeļiem uz Križiem pēc ierastās kustības shēmas kursēs līdz pieturai “Lielā Dārza iela”, tālāk pa Lielo Dārza ielu, Grodņas ielu, 18. novembra ielu un turpinās kustību pa ierasto maršrutu. Atpakaļ līdzīgi;
- maršruta Nr. 23 autobusi no Autoostas pēc ierastās kustības shēmas kursēs līdz pieturai “Ventspils iela”, tālāk pa 18. novembra ielu, Dobeles ielu, Lielo Dārza ielu, Jelgavas ielu un turpinās kustību pa ierasto maršrutu. Atpakaļ līdzīgi;
- maršruta Nr. 23 autobusi no Ruģeļiem uz Slimnīcu pēc ierastās kustības shēmas kursēs līdz pieturai “Lielā Dārza iela”, tālāk pa Lielo Dārza ielu, Grodņas ielu, 18. novembra ielu un turpinās kustību pa ierasto maršrutu. Atpakaļ līdzīgi.
Pieturvieta “Jelgavas iela” būvdarbu laikā pārcelta no Jelgavas ielas uz Dobeles ielu un Grodņas ielu.
SIA “Daugavpils satiksme” tālrunis uzziņām 65425270.