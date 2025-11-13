Atklāta Liepāja 2027 jauniešu apmācību un mentoringa programmas otrā sezona
Nodibinājums “Liepāja 2027” ir uzsācis starptautisko jauniešu apmācību un mentoringa programmu 2025./2026. mācību gadam, kurā piedalīsies 24 jaunieši no vairākām Kurzemes pašvaldībām, lai attīstītu savas prasmes kultūras pasākumu organizēšanā un veidotu starptautiskus kontaktus. Programma ietver gan vietējas aktivitātes, gan sadarbību ar Igaunijas jauniešiem, noslēdzoties ar jauniešu radītu kultūras pasākumu īstenošanu un turpmāku iesaisti Eiropas Kultūras galvaspilsētas iniciatīvā.
Sestdien, 8. novembrī, notika nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) starptautiskās jauniešu apmācību un mentoringa programmas 2025./2026. mācību gada dalībnieku pirmā tikšanās. Šogad programmā piedalīsies 24 jaunieši no Aizputes, Grobiņas, Krotes, Kuldīgas, Nīcas, Priekules un Liepājas.
Interese par programmu jauniešu vidū bijusi liela – pieteikumus dalībai iesniedza 50 jaunieši no Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadiem. Vietu skaits programmā bija ierobežots, tāpēc pretendentu motivācija tika vērtēta arī klātienes intervijās. Atlasi veica Liepāja 2027 sabiedrības līdzdalības projektu vadītāja Justīne Rusakova, četri Liepāja 2027 jauniešu pilotprogrammas absolventi un biedrības “Platforma YOU+” pārstāve Elīna Briljonoka.
“Neviens nepārzina jauniešu intereses labāk par pašiem jauniešiem, tāpēc svarīgi, ka jau tagad jauniešu programma spēj veidot pēctecību. Pilotprojekta dalībnieki piedalījās jaunā sasaukuma pieteikumu vērtēšanā, ar savām idejām palīdz veidot šī gada aktivitātes un kļūst par programmas realizētājiem. Tā viņiem ir iespēja gan turpināt attīstīt savas organizatoriskās prasmes, gan arī veidot jaunus kontaktus, dalīties pieredzē un atbalstīt citam citu,” norāda Liepāja 2027 sabiedrības līdzdalības projektu vadītāja Justīne Rusakova.
Pirmajā apmācību dienā Liepājā notika dalībnieku iepazīšanās, kā arī tika apmeklēts Pegaza pagalms, Liepājas teātris, galerija “Romas dārzs” un kultūras centrs “Wise”. 22. novembrī dalībnieki dosies uz Aizputi un Kuldīgu, kur tiksies ar Kuldīgas muzeja speciālistiem un jaunatklātās kultūrvietas “Brīvības osta” saimniekiem Meldru un Mārtiņu Gineišiem.
Lai paplašinātu savu kontaktu loku arī Eiropas līmenī, programmā paredzēta starptautiska sadarbība, kas tiks veidota Igaunijas projekta Interreg “Youth Connect” laikā. No 4. līdz 7. decembrim Liepājā viesosies 24 jaunieši no Tartu, kuri kopā ar programmas dalībniekiem iepazīs Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 iniciatīvu, apgūs publicitātes veidošanas prasmes un kopīgi radīs jaunu pasākumu idejas.
Pēc savstarpējas iepazīšanās, jauniešu programma turpināsies ar regulārām tikšanās reizēm, kas norisināsies līdz pat 2026. gada aprīlim. Jauniešus sagaida nodarbības par pasākumu producēšanu, mārketingu, finanšu plānošanu un sponsoru piesaisti, kā arī kultūras jomas profesionāļu pieredzes stāstu vakars.
Programmas noslēgumā dalībnieki prezentēs savas idejas jauniešu radītiem kultūras pasākumiem, un labākās no tām tiks īstenotas 2026. gada vasaras mēnešos. Absolvējot programmu, dalībniekiem būs iespēja pievienoties Eiropas Kultūras galvaspilsētas Jauniešu klubam, lai turpinātu pilnveidot prasmes un kļūtu par Liepāja - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027 jauniešu aktivitāšu radītājiem.
Kā iepriekš minēts, Liepāja 2027 jauniešu apmācību un mentoringa programma paredzēta Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas jauniešiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem. Programmas laikā, sadarbojoties ar mentoriem un (ne)miera zemes kultūrvietām, dalībnieki gūst praktiskas zināšanas un pieredzi kultūras pasākumu organizēšanā. Jauniešu programmas pilotprojekta aktivitātes norisinājās no 2024. gada oktobra līdz 2025. gada augustam. Programmas noslēgumā sešas jauniešu komandas prezentēja savas pasākumu idejas. Par veiksmīgāko tika atzīts Kuldīgas jauniešu pasākums “Ravegrieži”, kas tika īstenots 2025. gada 20. jūnijā.
Jauniešu programmas 2025./2026. mācību gada aktivitātes organizē biedrība “Attīstības platforma YOU+”. Jauniešu programmu realizē nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027” ar Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes novada pašvaldības, Kuldīgas novada pašvaldības un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.