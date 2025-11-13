Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī rīt notiks diskusija “Kas ir tiesīgs spriest vistaisnāko tiesu - tiesu sistēma, indivīds vai Dievs?”
14. novembrī plkst. 18.00 Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notiks publiska diskusija "Kas ir tiesīgs spriest vistaisnāko tiesu - tiesu sistēma, indivīds, Dievs?" saruna diskusiju cikla "Bez punkta uz i" ietvaros.
Diskusija tematiski turpina režisores LAURAS iestudējuma "Slepkavība Austrumu ekspresī" pēc Agatas Kristi romāna motīviem Kena Ludviga dramatizējumā rosinātos jautājumus par vainas, taisnīguma un patiesības sarežģījumiem, kas aktuāli arī mūsdienās.
Diskusiju tiešraidē būs iespējams vērot portālā LSM.lv, kā arī Čehova teātra Facebook un YouTube kanālos. Izrāde un diskusija aicina skatītājus pārdomāt būtiskus ētiskus un filozofiskus jautājumus: kur sākas vainas sajūta, kur beidzas taisnīgums un vai patiesība vienmēr ir tikai viena?
Diskusijā piedalīsies:
- Agris Bitāns, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja Eversheds Sutherland Bitāns vadošais partneris
- Kaspars Simanovičs, teologs
- Uldis Lukševics, arhitektu biroja NRJA (no rules just architecture) vadītājs
- Māra Sleja, TV raidījumu un pasākumu vadītāja
- Diskusiju vadīs Anete Lesīte, LTV Kultūras ziņu redaktore
Tiks skarti aktuāli jautājumi par tiesas, indivīda un dievišķā autoritāti, kā arī par to, kā sabiedrība un cilvēki individuāli saskaras ar atbildību, spriedumu un ētiku. Diskusija dod iespēju gan reflektēt par izrādes notikumiem, gan diskutēt plašāk par sabiedrības tiesiskajām un morālajām dilemmām.