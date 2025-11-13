LNOB pirmizrādi piedzīvos iestudējums "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Kaktusi"
Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB) šodien plkst. 19 pirmizrādi piedzīvos jauniestudējums "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Kaktusi".
Amerikāņu horeogrāfa Džeroma Robinsa 1956. gadā radītais balets "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam)" ir komiska parodija par klasiskās mūzikas klausītājiem. Tā darbība norisinās Frederika Šopēna klaviermūzikas koncertā.
Izrādē iedomu tēli atdzīvojas, parādot cilvēku vājības un fantāzijas. LNOB darbu iestudē inscenētājs Kiplings Hjūstons, kurš bijis Robinsa dejotājs vairāk nekā 20 gadus.
Hjūstona vadībā galvenās lomas atveidos Jolanta Lubēja, Elza Leimane, Jūlija Brauere, Sabīne Strokša, Amirs Dodarhodžajevs, Dariuss Florians Katana un citi, bet pianistu partijas izpildīs Natālija Dirvuka vai Edgars Tomševics.
Otrajā daļā skatītāji redzēs zviedru horeogrāfa Aleksandra Ekmana baletu "Kaktusi", kas pirmizrādīts Nīderlandes dejas teātrī II 2010. gadā. Darbs veltīts mākslas kritikai un skatītāja brīvībai interpretēt redzēto.
Rīgā "Kaktusus" iestudē horeogrāfa asistents Džozefs Kudra, bet uz skatuves būs redzami, piemēram, Nikola Anna Bloma, Keita Marija Bloma, Roberts Naje, Eidens Viljams Konefrijs.
Iestudējumā stīgu kvartets atskaņos Franča Jozefa Haidna, Ludviga van Bēthovena un Franča Šūberta mūziku. Iestudējuma muzikālais vadītājs un diriģents ir Farhads Stade.