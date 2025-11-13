Prezidents aicina koalīcijas partijas beidzot izlemt, vai tās spēs sadarboties un pārtraukt politiskajās debatēs saukt oponentus par Kremļa aģentiem
Nedrīkst visus oponentus saukt par Kremļa aģentiem vai Kremļa apstulbotiem, ja tev vienkārši ir cits viedoklis, intervijā "Rīta panorāmai" sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aicinot atgriezties pie racionālas un cieņpilnas diskusijas.
Viņš norādīja, ka koalīcijas partijām - "Jaunajai vienotībai", "Progresīvajiem" un Zaļo un zemnieku savienībai - pēc budžeta pieņemšanas būtu godīgi jāizrunājas, vai tās var vai nevar kopīgi strādāt.
Taujāts, vai Evikas Siliņas (JV) vadītā valdība spēs konstruktīvi nostādās līdz vēlēšanām, Rinkēvičs sacīja, ka pirmais pārbaudījums būs nākamā gada budžeta pieņemšana. Politiķa skatījumā, pēc tam partijām būtu savstarpēji godīgi jāizrunājas - varam vai nevaram konstruktīvi nostrādāt līdz nākamajām vēlēšanām.
Vismuļķīgāk būtu izlikties un it kā strādāt desmit mēnešus, bet reāli neko nedarīt, kas beigu galā atsauksies gan uz visu valsts attīstību, gan uz pašām partijām, kuras vēlētāji varētu kritiski novērtēt nākamajās vēlēšanās, sprieda politiķis.
Runājot par plaši vērojamo neiecietību sabiedrībā, Rinkēvičs uzsvēra, ka to gan nevar novelt tikai uz politiķu uzvedību, bet tā ir visas sabiedrības problēma. Kā to mazināt, politiķim viennozīmīga padoma neesot.
Prezidents pieļāva, ka agresijas uzplūdi zināmā mērā ir saistāmi ar sociālo mediju izplatību, kuru šķietamā anonimitāte daļai cilvēku "dod drosmi" agresīvām izpausmēm. Vienlaikus viņš aicināja atcerēties, ka visa dzīve sociālajos medijos nenotiek un tā sastāv no cita veida problēmām.