Latvijas Neatkarīgo aldaru biedrības valdes locekļa amatu atstājis Ruņģis
Latvijas Neatkarīgo aldaru biedrības valdes locekļa amatu atstājis SIA "Valmiermuižas alus" līdzīpašnieks Aigars Ruņģis, informēja biedrība.
Biedrībā skaidro, ka Ruņģis amatu atstājis saistībā ar "Valmiermuižas alus" pārdošanas procesa sākšanu, lai saglabātu Latvijas Neatkarīgo aldaru biedrības pamatvērtību caurspīdīgumu.
Viņa vietā iecelts jauns valdes loceklis - alus darītavas "Duna" vadītājs no Kuldīgas Roberts Jansons.
Pēc biedrībā teiktā, Jansons līdz šim ir bijis viens no aktīvākajiem biedriem, atbalstot kopējās iniciatīvas gan nozares iekšējā komunikācijā, gan tirgus attīstības jautājumos.
Jansons norāda, ka viņa mērķis valdē būs strādāt pie nozares ilgtspējas, konkurētspējas un Latvijas ekonomikas stiprināšanas.
Latvijas Neatkarīgo aldaru biedrības valdē turpina strādāt Jānis Pumpiņš no alus darbnīcas "Teika", Mareks Ezerkalns no alus darītavas "Nurme", Krišjānis Zeļģis no alus darītavas "Malduguns", kā arī biedrības prezidents Reinis Pļaviņš no alus darītavas "Labietis".
Biedrība patlaban apvieno 16 Latvijas mazās alus darītavas - "Alūksnes alus darītava", "Bursh", "Duna", "HAT brewery", "Kussh", "Labietis", "Malduguns", "Brūzis Manufaktūra", "Nurme", "Puta", "Tālavas ķēniņa alus", alus darbnīca "Teika", alus rūme "Trofeja", "Valmiermuižas alus", "Vezais Taizels" un "Viedi".
Jau ziņots, ka "Cēsu alus" iegādāsies visas "Valmiermuižas alus" kapitāldaļas, apvienošanās tiks pabeigta, kad būs saņemta Konkurences padomes (KP) atļauja.
Līdz tam "Valmiermuižas alus" turpinās alus un bezalkoholisko dzērienu brūvēšanu un piegādi klientiem esošā līdzīpašnieka Ruņģa vadībā, bet pēc tam Ruņģis konsultēšot jauno uzņēmuma vadību, lai arī turpmāk tiktu saglabātas "Valmiermuižas alus" receptes.
Darījuma mērķis ir turpināt amata alus darīšanu Valmiermuižā un attīstīt "Valmiermuižas" zīmola eksporta potenciālu, norāda uzņēmums.