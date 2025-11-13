Bērnu slimnīcā pasniedz stipendijas topošajām māsiņām
Trešdien, 12. novembrī, Bērnu slimnīcā svinīgi pasniegtas pirmās Māszinību stipendijas - atbalsts jaunākajām bērnu māsām, kuras ar savu darbu un ...
FOTO: Bērnu slimnīcā sveic topošās bērnu māsas - pasniegtas pirmās Māszinību stipendijas
Trešdien, 12. novembrī, Bērnu slimnīcā svinīgi pasniegtas pirmās Māszinību stipendijas - atbalsts jaunākajām bērnu māsām, kuras ar savu darbu un izvēli iedvesmo citus. Stipendijas saņēmušas desmit Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību studentes, kuras paralēli mācībām jau strādā Bērnu slimnīcā.
Stipendiju programmu šogad iedibinājis Bērnu slimnīcas fonds, pateicoties Nākotnes Atbalsta fonda ziedojumam - lai stiprinātu bērnu māsu profesijas prestižu un motivētu jaunos speciālistus turpināt darbu slimnīcā. Stipendija kopumā 2000 eiro apmērā tiek piešķirta uz veselu mācību gadu, palīdzot jaunajām māsām apvienot darbu ar studijām.
Stipendijas mērķis – ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī iespēja pateikt paldies par drosmi
"Bērnu slimnīcas fonds jau gadiem redz, cik būtiska ir māsas loma bērnu aprūpē. Māsas profesija prasa gan zināšanas, gan empātiju un spēju būt līdzās brīžos, kad bērniem un ģimenēm tas ir visvairāk vajadzīgs. Šī stipendija ir ne vien finansiāls atbalsts, bet arī iespēja pateikt paldies par drosmi izvēlēties šo ceļu un dot pārliecību, ka māsu darbs ir sabiedrības cienīts un novērtēts. Tādēļ esam no sirds pateicīgi arī Nākotnes Atbalsta fondam un Rietumu Bankai, ka šo ļoti vērtīgo iniciatīvu varam īstenot," pauž Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.
Iniciatīva nozīmīga valstiskā mērogā
"Šis projekts ir uzskatāms piemērs tam, ka labas idejas īstenojas. Man ir patiess prieks par jaunajam māsām, kuras ir saņēmušas stipendijas un turpinās gūt praktisku pieredzi Bērnu slimnīcā. Mēs augsti novērtējam Bērnu slimnīcas fonda darbu, realizējot šo valstij nozīmīgo iniciatīvu. Māsu darbs ir patiesi milzīgs ikdienas ieguldījums bērnu un līdz ar to visas Latvijas sabiedrības veselībā un labklājībā. Sirsnīgs paldies katrai māsai, kura rūpējās par bērniem un palīdz viņiem veseļoties! No savas puses mēs noteikti turpināsim mūsu ilggadējo medicīnas un bērnu atbalsta programmu," atzīmē stipendijas vēstnese, Nākotnes Atbalsta fonda padomes locekle Jeļena Buraja.
Bērnu māsa – īpašs cilvēks gan mazajiem pacientiem, gan viņu vecākiem
Bērnu slimnīcas klīniskā virsmāsa Ieva Damberga stipendiju pasniegšanas pasākumā uzsvēra, ka šī iniciatīva palīdz risināt māsu trūkuma problēmu, kas joprojām ir viens no lielākajiem izaicinājumiem veselības aprūpē: "Stipendiju konkurss, kura galvenais mērķis ir veicināt jauno speciālistu piesaisti un atbalstīt māsu izglītību, izraisīja lielu interesi Māszinību studiju programmas 5. un 7. kursa studentu vidū. Pēc 17 pieteikumu rūpīgas izvērtēšanas un atlases kritēriju piemērošanas, stipendijas šodien saņem 10 labākās kandidātes. Prieks, ka arī studējošie, kuri neatbilda visām nolikuma prasībām, izrādīja patiesu interesi par darba iespējām Bērnu slimnīcā. Esam gandarīti, ka mūsu slimnīca ir pievilcīga vieta profesionālās karjeras sākšanai, un šī stipendija ir lieliska iespēja topošajiem speciālistiem, kas nodrošina ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī iespēju iegūt neatsveramu praktisko pieredzi bērnu aprūpē.
Topošās medmāsas atzīst – darbu bērnu slimnīcā nemainītu ne pret ko citu
Arī pašas stipendiju saņēmējas dalījās sajūtās par saņemto novērtējumu un atbalstu - vairums atzina, ka darbu Bērnu slimnīcā vairs nemainītu ne pret ko citu, jo īpaši darbošanās ar bērniem rada ļoti lielu gandarījumu.
Stipendiju pasniegšanas pasākumā piedalījās Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols, Klīniskā virsmāsa Ieva Damberga, Aprūpes direktore Linda Frīdenberga, Mācību un personāla attīstības projektu vadītāja Laura Kreile, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa, kā arī stipendiju saņēmēji un viņu mentori.