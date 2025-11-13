Policisti izglābj bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu sirmgalvi
Vakar, 12. novembrī, Valsts policija saņēma informāciju par pazudušu sirmgalvi Gulbenes novada Lizuma pagastā. Sievietei ir veselības problēmas un redzes traucējumi, tādēļ tika organizēti plaši meklēšanas pasākumi. Pateicoties policistu profesionālajai un operatīvajai rīcībai, sieviete tika atrasta un nodota mediķu aprūpē.
12. novembrī ap pulksten 22.22 tika saņemta informācija, ka Gulbenes novada Lizuma pagastā no savas dzīvesvietas ir pazudusi 1942. gadā dzimusi sieviete. Sievietei ir veselības problēmas, viņa ir neredzīga un ikdienā lieto medikamentus.
Uz notikuma vietu nekavējoties devās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas un Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas. Policisti veica apkārtnes fizisku pārmeklēšanu, kā arī izmantoja bezpilota lidaparātu, lai pārskatītu teritoriju no gaisa.
Aptuveni 400 metru attālumā no sievietes dzīvesvietas, Gaujas upes virzienā, sieviete tika atrasta – bez apaviem, virsjakas un galvassegas. Par laimi, viņa nebija nokļuvusi līdz ūdenstilpei. Notikuma vietā tika izsaukti mediķi, un sieviete nodota mediķu aprūpē.
Pateicoties policijas darbinieku aktīvajai un profesionālajai rīcībai, sievietei tika izglābta dzīvība.
Valsts policija aicina iedzīvotājus rūpēties par līdzcilvēkiem un nekavējoties ziņot par gadījumiem, kad cilvēks varētu būt nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī.